Les comentamos CD

La Palabra 26 de octubre de 2019 None Por

JUAN ESTEBAN CUACCI “PIANOLOGIAS DEL SUR” CD Sony Music - 2019 - 12 temas (Con mayúsculas, Ping pong, La carbonera y otros) Dice el intérprete: Este disco es un sueño hecho realidad. Todos y cada uno de los participantes son y/o representan a mis “héroes” del piano. Con algunos nos conocemos desde hace muchos años, otros son nuevos amigos, pero cada uno me ha inspirado profundamente a ser el músico que soy, y les estoy eternamente agradecido por formar parte de mi historia musical y haberme enseñado tanto. También les agradezco la generosidad que han tenido participando en esta aventura. Me siento muy feliz y afortunado de pertenecer a esta familia de pianistas argentinos. Muchas… muchas gracias! Decimos nosotros: Presentado como “piano dúos” y dedicado como homenaje a los maestros del intérprete, la propuesta incluye un repertorio destacado donde en todos los temas se acompaña por algún colega especialmente elegido. A la valiosa aventura de concretar este logro con versiones particularmente gestadas, se suma el propósito de poner en valor un instrumento por excelencia cuyo protagonismo musical no tiene fronteras.