CLASIFICADOS

RUBRO 1



¿BUSCAS ALQUILAR, VENDER O COMPRAR? Todas las oportunidades en WWW.GAGGIOTTI.COM.AR más de 300 inmuebles disponibles.

ORG. TOSO - FERPOZZI ALQUILA: dptos. de dos dorm. en: M. Quirós 751, E. Oliber 1295 y Blas Olivero 346. Dptos. de un dorm. en: Avanthay 741 (c/ cochera), Av. L. Fanti 72, Av. E. Salva 47, Mainardi 1275, La Plata 463, J. Coffet 282, Av. Brasil 1671 (c/ cochera), E. del Campo y Candiotti, Güemes 650, Av. Providenti 549, Av. Brasil 676 P.A. y Aragón esq. Barcelona. Local p/ oficina en Lavalle 238. Locales comerciales en Av.Suipacha 496 y Perú 975. Consulte condiciones de lunes a viernes de 8 a 15 hs. en 9 de Julio 394. Tel. 430812.

TRIGUEROS INMOBILIARIA: "ALQUILA" Barrio Los Nogales, Calle Casabella Casa de 1 Dormitorio amplio, cocina-Comedor, baño instalado y patio. En buen estado $ 3.500 Barrio Central Córdoba, Garibaldi 1241 Casa de Dos dormitorios, cocina-comedor Living, baño instalado, galería, amplio Patio M. Buen Estado $ 5.900. Se Alquila Departamento en El edificio El Jockey, 2 Dormitorios con placares. Cocina con todos los amoblamientos, Comedor amplio, baño inst. C/bañera Balcón cerrado. M. buen estado. $ 6.000 + Expensas. SE VENDE: Terreno en barrio Juan de Garay Calle Languier. Medida de 12,50 X 26,40. Consúltenos en calle Pellegrini 517 - Tel 506835.

FERRERO&PEROTTI VENDE: Galpón de 380 m2. s/Bv. Lehmann. Lotes: BARRIO Rincón del Norte, en esquina, Tierra de Pioneros, Belgrano, sobre Avda. Providenti. Consultar por financiación en pesos. Sarmiento 474.

ION INMOBILIARIA ALQUILA - Barrio La Cañada: Dpto. de 1 dormitorio c/cochera equipado. Cocina, heladera, split, placard, led, cama, mesa, sillas, vajilla, cortinas, bahiut, etc. No le falta nada. Esta listo para habitar. San Lorenzo 182 - Tel: 431150.

SE VENDE importante inmueble en Sunchales a metros de Avenida principal. Sup. total 414.7 mts. Dos galpones con baño. Vivienda con 1 Dorm. Todos los servicios. 3492 - 314752.

VENDO DPTO. terminado a estrenar de uno y dos dormitorios con cochera, con renta. Escritura inmediata. Todos los servicios. Tel. (03492) 579430 - 156 91174.

VENDO DEPARTAMENTOS en construcción, resguarde su dinero, invierta seguro. A pocos meses de entrega de posesión. Financiación. (03492) 579430 - 156 91174.

PARTICULAR VENDE excelente propiedad seminueva en Bella Italia. Ante primer oferta razonable. Casa y Dpto. interno. Tel. 497198.

ALQUILO DPTO. INTERNO 1 dorm. comedor cocina, baño, amoblado. Todos los servicios en Perú 335. (Sin niños ni mascotas).

ALQUILO CASA INTERNA 2 dorm., y dependencias. Llamar al 03492 664590.

ALQUILO DEPARTAMENTO EN ROSARIO, zona facultades. 1 dorm., patio, pileta. Desde marzo 03492 15419465.

RUBRO 2



GAGGIOTTI INMOBILIARIA VENDE 1) Bella Italia, 234 Has. Dpto. Castellanos, ganadero. 2) Nuevo Torino, 200 Has. Dpto. Las Colonias, mixto. 3) Egusquiza, 33 Has. Dpto. Castellanos, mixto. 4) Nuevo Torino, 66 Has. Dpto. Las Colonias, ganadero. Av. Santa Fe 1102. Tel 03492-423568 www.gaggiotti.com.ar

VENDO campo, pasto natural, de 167 ha en Bella Italia, a 15 km de Rafaela. Tratar al 3492-502350 o 156 14482.

RUBRO 3



SE ALQUILAN LOCALES comercio/oficina céntricos. Tratar: (03492) 503310. Hora: de 8:00 a 15:00.

RUBRO 5

AUTOMOTORES DITO: Fiesta Kinetic 2014, Partner Patagónica 2011. Focus 2010. 408 2011. Fluence 2012. Corolla 2012. Gol 2005. Fiesta 1996. Av. Podio y Luis Fanti. Tel. 421741 - 154 14216.

VENDO Fiat Punto modelo 2013. Full Full. Acepto canje. Cel. 3492 - 590787.

VENDO VW PASSAT 2.0 T ADVANCE DSG (211 C.V.). Sedan 4 puertas. Mod. 2012. Acepto canje menor valor. Tel.: 03492-15674086/15665862.

VENDO PEUGEOT 407 ST SPORT HDI. Sedan 4 puertas. Mod. 2006. Acepto canje menor valor. Tel.: 03492-15674086/15665862.

VENDO KANGOO 2015 1.6 Nafta 5 asientos, 2 puertas laterales. Impecable. No acepto canje. 03492 15665416.

VENDO Chevrolet Cruze LT 2 2013; Ford Ecosport 2014 c/GNC; Toyota DX c/s 2008; Toyota SRV d/c 2008; Toyota DX 2014; Toyota SR 4x4 2014; Toyota SRV 4x4 06; Amarok 2011; Chevrolet Celta 2014; Ford Focus '07; Bora TDI 2011; Ford F100 83 c/Gnc; Ford F100 '83; Ford F100 2006; Toyota d/c 4x4 '01; Nissan 4x4 d/c '99; Peugeot 307 full '07; M. Benz 1114 motor 1518 c/ carrocería, 1518 '88 c/ volcadora acoplado; 8.60 Thanos 01-05-98; Citroën c4 2009 full. Av. Santa Fe 2387. Tel.: 15521254/ 450258.

RUBRO 8



DISPONGO DE CAMPOS para recibir hacienda a capitalizar o pastoreo hasta 700 vacunos. Pastura gatton panic. Zona Juan José Castelli (Chaco) Tel. (0261) 155 091703.

RUBRO 10

TURISMO YOSSEN LEG 9812 3/2- SAN RAFAEL (5 noches visitando bodega, Las Leñas, Cañón Atuel, Los Reyunos) 12/2- MINA CLAVERO (5 noches visitando Nono, dique La Viña, C. Brochero, C. Paz ) 12/3- MAR DEL PLATA (grupal acompañada, 5 noches con city tour, Sierra de los Padres) GESELL, CAMBORIU, TORRES, LAGUNA, CARIBE, CRUCEROS CATARATAS, NOROESTE, CARLOS PAZ, SUR ARGENTINO... LAVALLE 697- TEL 434678 www.yossen.tur.ar.

ALQUILO DPTO. EN MIRAMAR (Bs. As.), Costa Atlántica, equipado para 4 personas, vista al mar, a 4 cuadras de la playa y a 1 de la peatonal. 03492 15645715 / 426005.

RUBRO 12



FLETES RAFAELA Y ZONA. (03492) 156 73971.

CREDITO CIUDAD: Préstamos personales. Requisitos: recibo de sueldo y DNI. Dinero en minutos, para cualquier finalidad. Sin trámites. Obtenga el préstamo más conveniente. Devolución en cuotas fijas. San Martín 108. Tel. 420095.

SEBASTIAN POMBA - Lavado de vehículos - Corto césped - Mantenimiento de lotes. Cel. (03492) 154 11281 - 156 84311 - Santa Rosa 2087- Rafaela - Santa Fe.

SOSA FERNANDO Hago trabajos de pintura de obras. Teléfono fijo: 451385.

ENCUADERNACIONES - RESTAURACIONES de libros, trabajos especiales. Prolijidad y dedicación en las tareas. Taller Pulgarcita. Cel. (03492) 153 05482 - 440651.

REALIZO FLETES. Cel. 03492 - 15625993.

DE TECHOS - GOTERAS. Filtraciones - colocación de membranas aluminizadas. Geotextil y pintura en toda clase de techos y paredes. HIDROLAVADOS. De frentes, tejas, piletas, pisos, toldos, techos, granitos. CONSULTAS Tel.: 03492-436955. Cel.: 15602344.

CE Construcciones Ebeneger. Osvaldo Taborda - Albañilería - Impermeabilización - Grietas - Cloacas - Gas natural - Pintura de obra - Instalaciones - Refacciones - Plomería - Revestimientos en general - Llave en mano. Mognaschi 1690 (Bo. Güemes) 2300 Rafaela (Sta. Fe).

DOÑA ROSA. AMARRES EN 3 hs. Reconcilio a parejas separadas, en conflictos y traiciones en el amor. No importa el sexo. Doy solución a lo que me pidas. Nada ni nadie puede igualar mis trabajos. NO SUFRAS MAS. (03492) 15669494. Llamá ahora, no te defraudaré.

RUBRO 13



COMPRO MUEBLES TV. Colchones Tel. (03492) 440931 - Cel. 156 54638. Rafaela (Santa Fe).

RUBRO 14



SERVICE TV-Microondas. Reparaciones en el día, retiro y entrega a domicilio s/cargo. 450696 - 155 11279 - Bv. Roca esq. Bécquer.

RUBRO 16



SE BRINDA APOYO ESCOLAR para niños de nivel primario. Tel. 425053.

CLASES de guitarra, eléctrica, folclore, jazz, blues, rock, armonía, composición, improvisación. Tel. 15370932 (voy a domicilio).

RUBRO 22

FCA. DE PAÑALES DESCART. “SUAVIGRAN”: Adulto, juvenil, incontinen足cias varias, bombachas descartables c/absorbentes. Geriátricos, comercios, instituciones. Venta por mayor y menor. OFERTA. Bolsón 100 pañales grandes "Nonisec" $ 560. Av. Roca 658 - Tel. 03492-427161.

GOTERAS - FILTRACIONES - HIDROLAVADOS - PINTURA EN OBRAS. Lavado de frentes, piletas, tejas, pisos, paredes. Colocación de membranas y todos los materiales impermeables en sus techos, paredes y pantallas. DE TECHOS. Consultas: Tel.: 03492-436955. Cel.: 15602344.

RUBRO 25



EMPLEADA c/experiencia compr. en ventas. Edad 25 a 35 años, estudios secund. completos, conoc. PC. Ref. con Tel. fijo. Con disponibilidad horaria. CV con foto a esta redacción. Ref. B.B.

BUSCO CHOFER DE CAMION corta y mediana distancia c/carnet habilitante con referencias. Tratar Int. Zóbboli 1593 de 8 a 12, de 15:30 a 19:30.

RUBRO 26



SE VENDE llave de jardín materno infantil en funcionamiento. Inscripciones 2017 abiertas. Tratar: Tel. (03492) 155 66099.

RUBRO 28



MARTINEZ GERMAN - Bolinger 346. DNI 34.074.823. Cel 153 14831. Se ofrece como peón de campo con muy buenas referencias.

VERA SILVIA - Chaco 454 - DNI 25.098.658. Tel 153 23310. Se ofrece para cuidado de personas mayores o ayudante de cocina. Con muy buenas referencias comprobables.

ALENCAR RAMIREZ ANA - Scalabrini Ortiz 445 - DNI 10.265.606. Tel 03492 - 155 76816. Se ofrece para niñera jornada completa o por horas. Con muy buenas referencias.

GONZALEZ SUSANA - Brigadier López 3075 - DNI 13.873.117. Tel 155 85581. Se ofrece para cuidado de persona mayor por la noche. Con referencias.

BAZAN CLAUDIA - Domingo Silva 544 - DNI 21.401.109. Tel 03464 - 155 90168. Se ofrece para cuidado de niños con experiencia y referencias. Disponibilidad horaria.

GOITRE MAIRA - DNI 25.222.635. Tel 03492 - 155 75464. Se ofrece para limpieza 8 horas corridas o media jornada. Con muy buenas referencias comprobables.

ALFONSO DOMINGO ANGEL - Gabriel Maggi 132 - DNI 13.728.171. Tel 03492 - 153 27616. Se ofrece para limpieza de patios, corte de árboles, cuidado y atención de casas quintas. Con experiencia y referencias.

LEMOS NANCY - Remedios de Escalada 943 - DNI 28.584.412. Tel 03492 - 156 68094 o 452384 (fijo). Se ofrece para cuidado de niños o tareas domésticas. Predisposición para el aprendizaje de cualquier otro trabajo a realizar. Disponibilidad horaria. Referencias.

SRA MARIA DE LOS ANGELES - José Peterlín 1474 - DNI 21.818.275. Tel 03492 - 153 74108. Se ofrece para limpieza o cuidado de niños. Con muy buenas referencias.

SRA GLADIS - David Mazzi 936 - DNI 22.178.868. Tel 03492 - 156 74998-156 27659. Se ofrece para cuidado de adultos mayores en casa de familia o sanatorios. Con referencias.

MARTINEZ NOEMI - Nicasio Oroño 1623 - DNI 14.158.380. Tel 03492 - 154 19074. Se ofrece para cuidado de persona mayor.

SRA ALICIA - Paul Harris 1756 - DNI 12.115.686. Tel 156 44213. Se ofrece para dama de compañía de abuela en clínicas o sanatorios. Disponibilidad Horaria. Con excelentes referencias.

VARGA GRISELDA - Ernesto Salva 252 - DNI 17.601.620. Tel 156 91102. Se ofrece para cuidado de persona enferma o dama de compañía. Muy buenas referencias.



