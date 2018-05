La Defensoría recibe a concejales y vecinos

El defensor del Pueblo de la Provincia, Raúl Lamberto, recibirá el jueves en la ciudad de Santa Fe al grupo de vecinos autoconvocados de Rafaela que rechazan el aumento de tarifas de la energía eléctrica y al mismo tiempo reclaman medidas para moderar esa suba, así como también a los concejales que institucionalizaron este planteo, según informó ayer desde el Nodo Rafaela."Se acordó un encuentro entre Lamberto y el grupo de vecinos autoconvocados y los concejales para dialogar, conocer sus problemáticas y definir los cursos de acción que se deben tomar", señalaron desde el Nodo a cargo de Fernando Muriel.Los autoconvocados habían interrumpido hace tres semanas en una de las sesiones del Concejo Municipal con tanto malestar que obligaron a los ediles a efectuar un cuarto intermedio para abrir una instancia de diálogo. En ese marco, surgió un espacio de negociación cuyo resultado fue realizar una sesión extraordinaria en la Sucursal Rafaela de la EPE para aprobar un proyecto mediante el cual se solicita declarar la emergencia tarifaria de la ciudad.Posteriormente, vecinos y concejales coincidieron en la necesidad de reclamar a la Defensoría del Pueblo de la Provincia que impulse un amparo colectivo para frenar el tarifazo eléctrico. En este marco, gestionaron un encuentro que a través de la intermediación de Muriel se concretó para este jueves.Será un nuevo capítulo de la lucha ciudadana contra los aumentos dispuestos a la tarifa eléctrica por el gobierno provincial y la EPE. En este marco, tal como publicó este Diario en la edición de ayer, el edil de UCR - Cambiemos Leonardo Viotti se apresta a presentar un proyecto que promueve la rescisión del convenio entre la EPE y el Municipio lo que se traduciría en un beneficio para los usuarios pues ya no deberían pagar por el servicio del alumbrado público, tal como lo hizo el Municipio de Santa Fe.CAEPAM Y UNA SESIONREPROGRAMADAPor otra parte, durante la reunión de la Comisión de Gobierno los ediles recibieron ayer a las autoridades de la Comisión de Apoyo Económico Para Agentes Municipales (CAEPAM) para consensuar la modificación a una ordenanza que permitirá incorporar la figura de "adherentes comunales", es decir que la entidad podrá incorporar como socios a trabajadores de comunas de la región teniendo en cuenta que hasta ahora solo incluye a dependientes de la Municipalidad de Rafaela.Asimismo, durante la reunión se dio despacho a cuatro proyectos (tres pedidos de informes y uno de resolución) impulsados desde el espacio de Cambiemos. En uno de ellos pide información sobre "los talleres o programas de carácter social, inclusivo, deportivo, cultural o educativo que se han ejecutado, los fondos destinados para estas actividades y los barrios donde se han desarrollado". En otra iniciativa se solicita información sobre el parque automotor y de maquinaria pesada que cuenta el Municipio y en la restante sobre las cooperativas que prestan servicios al gobierno local. "Los trabajadores de las cooperativas que prestan servicios en las diferentes reparticiones municipales, ¿poseen todos los elementos de seguridad e higiene, y ropa de trabajo adecuada para las actividades que realizan? ", preguntan los ediles de la oposición.Finalmente, el presidente del Concejo, Raúl Bonino, impulsa un proyecto de resolución por el cual se dispone que todos los proyectos que sean presentados en mesa de entrada deberán entregarse con una copia en formato digital.La sesión de esta semana, en tanto, fue reprogramada para el viernes a las 8:00 debido a la participación de los concejales en la reunión junto a vecinos con el Defensor del Pueblo de la Provincia en torno a las tarifas. "La reunión es a las 10:30 en Santa Fe, no sabemos a qué hora terminará. Y después hay que regresar. La sesión debería ser el jueves a las 13 hs. pero como tenemos certeza de que podemos estar de regreso a esa hora, optamos por postergarla para el día siguiente", indicaron desde el sexto piso.AGENDALos concejales recibirán hoy a partir de las 19:30 a las autoridades de la Federación de Entidades Vecinales (FEV) para evaluar el proyecto de ordenanza presentado por el macrista, Hugo Menossi, que habilita a las comisiones barriales a tramitar la personería jurídica. Si bien aún no hay una posición oficial, trascendió que algunos dirigentes vecinales no están convencidos de acompañar esta propuesta.En tanto, el martes de la semana próxima estará en el Concejo Agustín Andereggen, referente en materia de seguridad en el Nodo Región 2 con sede en esta ciudad. Por último, se confirmó que la secretaria de Cultura de la Municipalidad rafaelina, María Sabellotti, visitará el Concejo a las 9 del próximo lunes para evaluar el proyecto de ordenanza en torno al Festival de Teatro.