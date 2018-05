"Buscamos retrotraer el aumento a noviembre 2017"

El diputado nacional Alejandro Grandinetti, de Santa Fe – Frente Renovador, estuvo ayer de paso por nuestra ciudad, reuniéndose con distintos referentes para avanzar en cuestiones de calendario, como por ejemplo el aumento de las tarifas.Entre sus encuentros, estuvo dialogando con el senador nacional, Omar Perotti, tocando otros temas también, como por ejemplo la Reforma Constitucional.Se sabe que ambos tienen una muy buena relación y al respecto, dijo que "sería muy bueno para la provincia que podamos confluir en ideas superadoras. Lo conozco hace muchos años, ahora a nivel legislativo, coordinamos tareas y trabajamos con otras personalidades", dijo.Además, se refirieron a las Pymes, donde ambos políticos tienen distintos proyectos, con visiones muy compartidas. "Con Massa también lo trabajamos en el año 2016 por algo que está ocurriendo hoy, que es desacoplar los aumentos tarifarios de la realidad económica. Y además, lo que va a ocurrir, es que parte de estos nuevos costos van a trasladarse. Hoy tenemos nuevos costos y el error de diagnóstico es pensar que el problema de la Argentina era una inflación de demanda, que tenía que ver con una demanda recalentada con algunos problemas de déficit fiscal, pero hemos trasladado esa inflación de demanda por una inflación de costos", explicó en LA OPINION Grandinetti.En otra instancia, el diputado dijo que "si te aumentan las tarifas, en costos fijos muy elementales y si la presión fiscal no baja considerablemente lo que está ocurriendo es que vos traslades esos costos a precios y de nuevo empezamos con ese círculo vicioso", explicó.Recordemos que diputados de los bloques Justicialista y del Frente Renovador intentarán aprobar el proyecto que busca limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos en una sesión especial. Este será el tercer intento por abordar el proyecto que busca atenuar las tarifas de los servicios públicos, luego de fracasar, hace tres semanas, en su intento por reunir quórum (le faltó un diputado) y de no conseguir hace diez días la mayoría de los dos tercios para aprobar las propuestas.Además, mañana, no será necesaria esa mayoría especial porque hace cuatro días la oposición consiguió el dictamen de la comisión de Presupuesto, que le habilitó el tratamiento en el recinto con mayoría simple."Buscamos retrotraer el aumento a noviembre del año pasado, casi un 100% de aumento de tarifas que no condice con ninguna variable y a partir de allí poner una movilidad que tenga parámetros objetivos. Para los consumos domiciliarios que tenga que ver con la variación salarial que la mide el Ministerio de Trabajo y el Indec, mientras que para los comercios y las Pymes que tenga que ver con la inflación mayorista", dijo el representante del Frente Renovador.Sabido es que de contar con 129 diputados, la oposición no tendría problemas para darle media sanción al proyecto, aunque están alertas por las declaraciones realizadas en los últimos días por algunos gobernadores relativizando las facultades del Congreso para legislar sobre la política tarifaria.Grandinetti se muestra a favor de reformar la constitución provincial y al respecto dijo que "tenemos que incorporar temas como las autonomías de las principales ciudades de la provincia, como Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista. Además tenemos que replantear la revocatoria de mandatos, las iniciativas populares tienen que estar consagradas por la Constitución, pero lo que ha ocurrido es que hubo un apuro para insertar esta discusión a un solo tema que es el de la reelección del gobernador. Es un error en cuanto a los manejos de los tiempos políticos y es un error en cuanto a la ética política, pero es un error de apreciación importante del Socialismo", estableció el diputado, pidiendo no cambiar las reglas.Además dijo que sacando estos temas, las reformas se pueden hacer. Aunque dijo que no es conveniente hacerlo ahora. "El año que viene podríamos elegir constituyentes y agregar a las discusiones el tema de la Reforma, pero hacerlo todo y ahorrar dinero también. La política no puede ser un dolor de cabeza para los santafesinos. Tenemos que tratar de solucionar los problemas", concluyó.