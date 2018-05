“Nos robaron la ilusión”

El sueño dede retornar luego de una temporada al fútbol de Primera División se apagó en el mismo momento en que Luis Alvarez le anuló el gol a Mauro Albertengo en la última jugada del partido., manifestótras el 0 a 0 ante Brown de Adrogué y la eliminación del octogonal por el segundo ascenso en la B Nacional. Dolido, como todo Atlético, el DT agregó: “De qué sirve quejarse, ya te agarraron el bolso y te lo tiraron para afuera. Ahora es borrón y cuenta nueva, a esperar un año”.En relación a dicha jugada, que pudo haber cambiado la historia de una campaña que quedará en el recuerdo por lo sencillo que parecía el camino para un equipo que se fue desmoronando con el correr de las fechas y entró con lo justo a un Reducido, y del cual ya quedó eliminado, Bottaniz declaró:. Y aclaró: “Lo que sí creo es que no fue desleal, pasa, uno queda afuera injustamente, habiendo buscado todo el partido tratando de conseguir la ventaja que no se nos dio, cuando se nos dio la cobró en contra el árbitro”.En relación a lo que hizo el equipo, el DT de la “Crema” contó: “Me voy conforme, fuimos a buscar el partido y en el trámite del juego fuimos superiores desde el inicio. Tuvimos muchas situaciones, no estuvimos finos. Hubo una buena actuación del arquero de ellos que no nos permitió llevarnos lo que por ahí era justo".La gran pregunta que aún sigue dando vueltas por la cabeza de todo Atlético de Rafaela, y de sus hinchas, es saber qué hubiera sucedido si el gol de Albertengo llegaba a los 20 minutos de la primera parte y no a los 47 del complemento…"Si, pero más allá de eso, fue premio al esfuerzo. Llegó en el momento que tenía que llegar”, señaló y luego sumó: “Ya no nos podían sostener, le generamos cualquier cantidad de situaciones claras. La de Depetris, Castro, una de Pittinari por arriba, esa última jugada. Lo buscamos, tomamos riesgos en los cambios, plantamos un equipo que no se desordenó, que fue ofensivo, nos patearon dos tiros al arco. EstoBottaniz también hizo un análisis del encuentro: “Lo intentamos desde el inicio. Lo vinimos a buscar al partido, lo hicimos como sabíamos que podíamos buscarlo, a veces nos apresuramos y no fuimos tan finos. En el ST hubo un momento que se puso enredado el partido, con el ingreso de Pittinari, de Mezita y el Roly el equipo tuvo algo de frescura, lo fue a buscar, lo forzó, intentó por todos lados con claridad, no a los ponchazos, y en esa pelota de última que el árbitro vio falta y nos dejó sin esa posibilidad. Rescato que tuvimos paciencia, en ningún momento el equipo se desarmó, fue seguro, sólido, intentó pero no lo conseguimos. Hay que pensar en el próximo año”.Por último, al ser consultado sobre su futuro, “Lito” Bottaniz confesó: “Charlaremos con los dirigentes, ellos verán qué quieren hacer. Se verá cuál va a ser el futuro nuestro. La elección de nuevos jugadores y si es que van a traer un nuevo entrenador”.