El Gobierno busca frenar el alza de combustibles

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El gobierno busca frenar, o al menos moderar, la presión de las compañías petroleras que quieren actualizar el precio de los combustibles de acuerdo con la escalada del dólar. En medio de la tensión del mercado cambiario, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantuvo una reunión con directivos de las petroleras para morigerar el impacto de la devaluación en los precios.La propuesta oficial busca que las empresas acepten recuperar en los próximos seis meses el aumento que no se aplicaría en este mes, ya que, como lo supone el Gobierno, la inflación iniciará un camino descendente. El incremento que experimentó la divisa norteamericana en los últimos días generó presión sobre los valores de los combustibles, ya que el precio del petróleo depende de la cotización del dólar, que esta semana escaló por encima de los 75 dólares el barril en el mercado internacional.El presidente de la Asociación de estaciones de Servicios Independientes, Manuel García, reveló que las compañías dejaron trascender que esta semana se aplicaría un aumento de entre el 6 y el 10%, en declaraciones a Noticias Argentinas.García sostuvo que el precio de los combustibles "valen el doble que en Estados Unidos, donde el precio de la nafta cuesta 60 centavos de dólar y en la Argentina vale 1,50 de dólar". Explicó que "la comparación con Chile y Uruguay, de que en la Argentina el precio es más barato que en Chile, Uruguay y Paraguay, no es válida, porque no son países productores y tienen que importar casi todo lo que consumen".En la reunión que mantuvo el ministro Aranguren con las petroleras se analizaron alternativas para no trasladar a precios la reciente devaluación de casi el 9%.Las petroleras le plantearon a Aranguren que se permita una recomposición más tenue de la suba del tipo de cambio, para al menos cubrir el alza de costos. García recordó que si se autoriza el aumento "desde principio de año tendremos un alza por encima del 20% cuando la inflación en los primeros cinco meses del año estará rondando el 10%".En 2017, la suba del precio de las naftas estuvo por encima de la inflación ya que aumentó 32% contra un 25% del alza del costo de vida.Este año hubo ajustes en los combustibles en enero, febrero y abril y las las petroleras fundamentaron los ajustes en la devaluación del peso y un mayor costo del petróleo crudo.