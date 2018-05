Pese a medidas del BCRA, el dólar avanzó a $ 22,33

BUENOS AIRES, 8 (NA). - El dólar retomó ayer la tendencia alcista y avanzó cinco centavos, a $ 22,33 promedio para la venta, en un inicio de semana en el cual el Banco Central no intervino, pero siguió de cerca los movimientos del tipo de cambio. Según la autoridad monetaria, el billete cerró a $ 21,56 para la punta compradora y $ 22,33 para la vendedora.En los mostradores del Banco Nación, el "billete verde" finalizó a $ 22,30.En algunas entidades financieras, como el ICBC, fue ofrecido a $ 22,45; mientras en otras como Francés y Supervielle, operó a $ 22,40. En el segmento mayorista cotizó a $ 21,96, lo cual representó un incremento de 16 centavos frente al viernes.En medio de un persistente clima de nerviosismo en la city y una firme demanda de divisas, el presidente Mauricio Macri se reunió en Casa Rosada con integrantes del equipo económico y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.Las subas en el sector minorista y en el de las grandes operaciones se dieron pese a que la tasa de referencia fue elevada el viernes último en 675 puntos, al 40 por ciento, para intentar frenar la corrida cambiaria que provocó marcadas pérdidas en reservas internacionales desde el 5 de marzo último.A su vez, fueron registradas a pesar de la vigencia de la disposición del Banco Central respecto de que las entidades financieras deben reducir el tope del patrimonio para la tenencia de moneda extranjera al 10%.Operadores indicaron que el ajuste monetario en los Estados Unidos y la apreciación del dólar a nivel global impactaron en el valor de las divisas de países emergentes, como la Argentina.Aclararon, en tanto, que la autoridad monetaria no realizó intervenciones en la plaza financiera y consideraron que hubo un bajo volumen negociado en el segmento de contado que llegó a USD 575,25 millones.Mientras en los medios internacionales advierten sobre los efectos del avance de tasas para frenar la devaluación del peso y los movimientos de inflación, en el plano local también se perciben críticas por partes de especialistas.El ex secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, consideró que la administración de Mauricio Macri "reaccionó tarde" ante el avance del dólar.En este escenario complejo, el economista Juan Carlos de Pablo advirtió que "la suba de tasas al 40% es equivalente a si te estás desangrando y te hacen un torniquete", para salir de la emergencia, en alusión a que luego hay que atender las causas de fondo de la herida.