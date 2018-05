La oposición busca votar el proyecto para bajar tarifas

BUENOS AIRES, 8 (NA). - Pese a la promesa de veto presidencial, la oposición está decidida a aprobar este miércoles en sesión especial el proyecto que busca limitar aumentos de tarifas, y para lograr mayor consenso acordó eliminar el artículo que planteaba una baja del 50% del IVA en las boletas.Diputados dieron así respuesta a la demanda de gobernadores, porque el IVA se distribuye entre Nación y provincias, y rebajarlo les afectaría los ingresos a las provincias. El presidente del bloque Justicialista en la Cámara de Diputados, el salteño Pablo Kosiner, señaló: "Hemos tomado la decisión de no avanzar en el IVA, por lo tanto eso ya queda fuera de discusión".El proyecto que está en el centro de la polémica plantea retrotraer los valores de las tarifas a noviembre de 2017 y establece que los aumentos no superen el índice de variación salarial para consumidores residenciales y, en el caso de las pymes, que no sean superiores al aumento de precios mayoristas.Kosiner confía en que la continuidad del nivel del gravamen al valor agregado en tarifas allanará el camino para que la norma concluya en el recinto con media sanción, pero varios diputados de su propio interbloque (Argentina Federal) tienen dudas y definirán en las próximas horas su postura en función de cómo termine de pulirse el proyecto.La indefinición tiene que ver con que Argentina Federal es un conglomerado inorgánico de diputados que responden a sus respectivos gobernadores y que por lo tanto carece de un comando unificado. De hecho, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, se había manifestado en contra de que el parlamento nacional legislara sobre las tarifas y esperaba que sus diputados votaran alineados a esa postura (solidaria con el oficialismo), pero este lunes aceptó que prime la libertad de acción.Según supo NA, los diputados de Catamarca y Tucumán también se regirán por la libertad de acción, mientras representantes de Misiones, Entre Ríos y Santiago del Estero enfrentan una disyuntiva similar, porque los mandatarios de sus respectivas provincias se pronunciaron contra el proyecto, por lo que algunos podrían llegar a no dar quorum, o incluso ausentarse.Los líderes de Argentina Federal miran a estos diputados de reojo e intentarán convencerlos para que no se aparten de la hoja de ruta programada.Mientras la oposición avanza en su objetivo de asestarle un golpe parlamentario al Gobierno y cargarle el costo político de un eventual veto, Cambiemos se debate entre dar o no quorum a la sesión, ya que de hacerlo estaría convalidando el argumento de que el Congreso tiene facultades para legislar sobre tarifas, hipótesis rechazada por el oficialismo, que considera que sólo el Poder Ejecutivo es soberano en materia tarifaria.El panorama se presenta más despejado para la oposición, ya que con el dictamen de mayoría en el bolsillo obtenido en la comisión de presupuesto, le alcanzará con una mayoría simple (la mitad más uno de los votos) para la media sanción.La sesión especial fue pedida por Argentina Federal, el Frente Renovador y el Movimiento Evita para las 12:00, incluyendo en el temario el proyecto sobre tarifas y también el de reforma de Mercado de Capitales y de Defensa de la Competencia, que pretenden el Gobierno.En tanto, Cambiemos pidió una sesión especial para las 10:30 con estos últimos dos temas, aunque no cuenta con quorum propio.