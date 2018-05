Clásico para el “León”

Finalmente se puso en marcha la séptima fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol y fue con un partidazo. Anoche, en el predio del Autódromo, 9 de Julio derrotó 4-3 a Atlético de Rafaela y de esta manera se subió a la cima del certamen, por lo menos hasta el miércoles que tiene que jugar el resto.El partido tuvo de todo, principalmente goles. A los 6 minutos, Tomás Belinde abrió el marcador para la visita mientras que Ramón Barraza, a los 11, volvió a poner la paridad en el marcador. Fue el conjunto “Juliense” el que volvió a pegar, a los 14m por intermedio de Jonatan Lastra y a los 30m otra vez Belinde, para ponerse 3-1. Esto obligó al equipo “albiceleste” adelantarse y en el complemento alcanzó el empate con los goles de Enzo Bertero (13m) y Barraza (23m). A cuatro del final, Guillermo Funes anotó para darle la victoria al conjunto de Maximiliano Barbero.La “Crema” terminó jugando con diez por la expulsión de Pablo Segovia, a los 28 minutos del complemento. En Reserva ganó Atlético 3 a 0.En la próxima fecha 9 de Julio estará recibiendo a Sportivo Norte mientras que Atlético de Rafaela, que vuelve a ser local, se enfrentará con Ferrocarril del Estado.Este séptimo capítulo del Apertura de Primera A que se puso en marcha anoche se completará este miércoles 9 con el resto de los encuentros, destacándose el clásico que jugarán en Los Nogales Ferrocarril del Estado vs Peñarol, solo con público local y el cruce de líderes en barrio Parque con Ben Hur recibiendo a Argentino Quilmes.El programa de encuentros y sus horarios:21:00 hs (Reservas 19:30 hs): Ben Hur vs. Argentino Quilmes (Enrique Calderón); 21:30 hs (Reservas 20:00 hs): Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Víctor Colman), Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente (Sebastián Garetto); 22:00 hs (Reservas 20:30 hs): Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural (Angelo Trucco), Unión de Sunchales vs. Deportivo Ramona (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad (Claudio González).