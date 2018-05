Miami ya tendría definido el escenario para recibir a la F1

El circuito del posible Gran Premio de Miami ya toma forma. A pocos días de la votación para aprobar o no la propuesta de una segunda competencia en suelo estadounidense, Ken Russell, político de esa ciudad, ya difundió la primera imagen del diseño del trazado que, en un primer vistazo, tiene un aspecto bastante monótono.Los Fórmula 1 rodarían en pleno centro de la ciudad, al lado del American Airlines Arena, recinto donde juegan los Miami Heats sus partidos de NBA.La zona del boxes y paddock estaría próxima al pabellón y el trazado tendría un sector de curvas entrelazadas, además de dos largas rectas con un giro de 180 grados.Algunas partes del escenario coincidirían con dibujos que ya recibieron en la ciudad pruebas de la categoría IMSA en la temporada 1983. Recientemente, en 2015, Miami también fue sede de una carrera de Fórmula E, en un escenario que tenía apenas dos kilómetros de extensión.Liberty Media quieren dar más visión a la F1 en el mercado americano y Miami parece ser un lugar correcto para contribuir a esa estrategia. La idea ya cuenta, además, con el beneplácito de Lewis Hamilton, quien aseguró que sería muy difícil ganar ahí debido a las "distracciones que habrá fuera del circuito". Además, el tetracampeón expresó su rechazo en las redes sociales al diseño inicial del circuito: "Vi el diseño, pero realmente tengo que decir que no estoy convencido que sea lo mejor que se pueda hacer en esa ciudad. No, hermano, así no. Déjenme diseñarlo a mí para que sea más atractivo".