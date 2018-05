Siguen Schwartzman y Delbonis

La gira previa a Roland Garros va ganando temperatura. El Masters 1000 de Madrid es uno de los principales torneos de esta etapa de la temporada, y este lunes se juega buena parte de los partidos de primera ronda, con presencia de los tenistas argentinos. No estuvo todavía Juan Martín Del Potro, sexto del ranking mundial, que por encontrarse entre los ocho mejores preclasificados debutará recién en la segunda ronda contra el bosnio Damir Dzumhur. De los tres argentinos que se presentaban este lunes, dos debutaron con victorias para resaltar.En el primer turno, Diego Schwartzman (16° del ranking) tenía un compromiso de cuidado contra el francés Adrián Mannarino (27°). El Peque, que atraviesa un momento flojo de resultados, consiguió una sólida victoria como para empezar a levantar cabeza en su superficie favorita. Con mucha confianza y todos sus golpes en perfecta sintonía, el argentino barrió a Mannarino por 6-1 y 6-3, en un partido que lo tuvo siempre como claro dominador. En segunda ronda, buscará un lugar en los octavos de final contra el ganador del duelo entre los españoles Feliciano López y Pablo Andújar.Federico Delbonis (78°), que había atravesado con éxito la clasificación, superó en un partido dramático y cambiante al alemán Mischa Zverev (54°) por 6-1, 2-6 y 7-6 (8-6). Ahora le tocará un compromiso durísimo ante el austríaco Dominic Thiem, séptimo del ranking mundial.Nicolás Kicker, en cambio, no tuvo chances contra el potente canadiense Milos Raonic (24°). El argentino, que figura 94° en el listado ATP y también había sorteado la clasificación, sucumbió por 6-3 y 6-2 frente al norteamericano. Para este martes se espera la presentación de Leonardo Mayer (45°), en un duro compromiso frente al italiano Fabio Fognini (19°).Juan Martín Del Potro emprende esta semana una nueva etapa de su temporada: arranca en Madrid su participación en los torneos de polvo de ladrillo previos a Roland Garros. Detrás de este Masters 1000 español, para Delpo está la gran chance de regresar al top 5 del ranking mundial. El argentino debutará directamente en la segunda ronda del torneo el bosnio Damir Dzumhur (32°), quien venció este lunes en el debut al francés Julien Benneteau por 6-4 y 6-2. La cuenta para Delpo esta semana es simple: no solo nadie podrá desplazarlo del sexto puesto del ranking mundial, posición en la que quedó ratificado en el listado de este lunes, sino que llegaría al quinto lugar si alcanza las semifinales de Madrid. Al tener el torneo español un formato de apenas 56 jugadores, a Del Potro le alcanzará con ganar tres partidos para llegar a la instancia que le permitiría subir otro escalón. Claro que en el camino podría cruzarse en cuartos de final, por ejemplo, con el sudafricano Kevin Anderson (8°) o el español Roberto Bautista Agut (14°). La historia puede ser aun mejor para Delpo si avanza hasta la final o gana el torneo -algo que sería inédito ya que no tiene títulos en Masters 1000 de polvo de ladrillo. En ese caso, dependiendo de otros resultados, hasta podría quedar tercero en el ranking, algo que nunca logró en su carrera. La gran ​chance del argentino asomó en el ranking de este lunes, en el que el búlgaro Grigor Dimitrov avanzó al cuarto lugar, desplazando a Marin Cilic. Esto favoreció la perspectiva de Del Potro, ya que el croata no jugará en Madrid y por lo tanto no podrá sumar puntos. Mientras tanto, ​El español Rafael Nadal sigue al frente de la clasificación. Roger Federer, que no disputa la gira europea de tierra batida para preparar mejor los torneos de hierba, y el alemán Alexander Zverev completan el podio. Como ya ocurrió en Montecarlo y Barcelona, Nadal necesita defender con éxito el título en Madrid para seguir al frente del ranking. De no ser así, Federer recuperará la cima