Gonzalo Najar dio positivo

El jujeño Gonzalo Najar, que en enero ganó la Vuelta a San Juan, dio doping por Cera, una forma de EPO, según anunció este lunes la Unión Ciclista Internacional (UCI). Najar dio positivo en un control realizado el 21 de enero, el primer día de una carrera que el campeón argentino de 2017 ganó siete días más tarde, tras imponerse en la cima de la quinta etapa. Además de Najar, fue suspendido su compatriota Gastón Emiliano Javier, de la misma formación de tercera división (Sindicato de Empleados Públicos de San Juan), que dio positivo por anabolizantes dos días después de su compañero.En la clasificación final de la Vuelta a San Juan, Najar aventajó en 51 segundos al veterano español Óscar Sevilla (41 años) y en 1 minuto y 11 segundos al italiano Filippo Ganna. El SEP puede apelar hasta el 14 del corriente, aunque existen dudas y anormalidades, según denunció su equipo en las últimas horas. Es que el 12 de febrero se le comunicó al ciclista que el 5 de marzo se extraería sangre de la muestra B, para agregar a la A, porque el recipiente no contaba con la cantidad de sangre suficiente para realizar el análisis correspondiente.La nota firmada por Francesca Rossi, directora de Cycling Anti-Doping Foundation, le informó al corredor que puede presenciar el trasvasamiento de su sangre, y que se iba a realizar en el Laboratorio de la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte, ubicado en Madrid. El 22 de febrero el SEP planteó la nulidad porque se aplicaba un procedimiento similar al de un resultado adverso, sin que se hubiera informado. Pero el jueves pasado, cuando debía iniciarse el Panamericano en San Juan, Najar se bajó de la competencia alegando "enfermedad". El director del SEP (Sindicato Empleados Públicos), José Díaz, le dijo al Diario de Cuyo de San Juan que al ciclista se le notificó el pasado jueves 3 una suspensión provisional por potencial violación a las normas antidopaje. "Me enteré por el corredor, quien me comentó que Gabriel Curuchet (presidente de la Unión Ciclista de la República Argentina) le había sugerido que se declarara enfermo y que después verían los pasos a seguir", explicó. "Conozco muy bien los pasos a seguir, con la notificación de la UCI, lo que restaba era que todos se fueran de San Juan al terminar el Panamericano y Najar quedaría como un mentiroso por haberse declarado enfermo", agregó.