Pedro Aznar en el Lasserre

En reciente parte de prensa el Centro Ciudad de Rafaela y la Asociación Cultural Otras Voces hicieron saber que el próximo viernes, 11 de mayo, a las 21:30 Pedro Aznar volverá a nuestra ciudad, en esta ocasión para brindar su nuevo show "Resonancia" en el Teatro B. Juan Lasserre, conmemorando sus treinta y cinco años de carrera solista.El concierto será un recorrido por sus canciones más emblemáticas en formato íntimo. La cercanía que se logra en este formato es muy especial. En muchos casos permite descubrir la esencia de las canciones, o asomarse a su arquitectura, como en el caso de "Because", que Pedro la hace en tres tomas, superponiendo las voces e instrumentos grabándolos en vivo, convirtiendo el escenario en un estudio de grabación.En el marco de la conmemoración, Pedro lanzará un box con toda su discografía solista acompañado de un libro, donde contará detalles e historias de cada CD, además de reflexiones sobre su trayectoria musical. Además lanzó un EP con 4 canciones nuevas y un disco doble de esenciales, en formato CD. Pedro empezó una gira, que lo llevará por toda la Argentina, Chile, México, Colombia , EUA y que va a totalizar unos cien shows hasta finales de este año.En los últimos meses Aznar estuvo muy activo. Se presentó en el Teatro Coliseo en Buenos Aires, con localidades agotadas. Fue sorprendido por Olivia Harrison, la viuda de George Harrison, quien subió a la web oficial del exBeatle, la versión de Pedro de "Isnt't it a pity", diciendo que se trata de una maravillosa versión en español del renombrado músico argentino. Participó de Experiencia Piazzolla en el Konez, donde preparó un show especial junto a Escalandrum, el sexteto que lidera Pipi Piazzolla, con un repertorio que homenajeó la obra de Astor. Viajó a Nueva York convocado por el National Sawdust & Americas Society para participar de un tributo a Mercedes Sosa ( Women in Music; A tribute to Mercedes Sosa The Voice of Latin America"). Brindó una master class en México DF conmemorando el décimo quinto aniversario de la revista Sound: Check y además realizo´un concierto en el Festival de Aguascalientes.Las entradas numeradas se encuentran a la venta en el Teatro Lasserre de 18 a 20 y en la Nueva Mutual del Paraná de 9 a 17. Las consultas telefónicas pueden realizarse al 03492-503124 de lunes a viernes de 16 a 20.