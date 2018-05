Se frustra un robo en la escuela Peralta Pino

El domingo último, en horas de la tarde, personal policial de la Subcomisaría 1ª informó sobre una tentativa de robo en una escuela del sector noreste de la ciudad.De acuerdo a lo informado por fuentes calificadas, personas desconocidas, tras violentar una puerta que se encuentra sobre la pared Norte de la escuela N° 1361 Angela Peralta Pino -ubicada en calle Francia al 2900 de este medio-, activaron el sistema de alarmas que posee dicho establecimiento, no logrando llevar a cabo su cometido.Luego de que el personal actuante ingresara al lugar junto a su directora, María Eugenia Benítez, no se notó faltante alguno. Tampoco se sospecha de persona alguna en particular ni se tienen testigos del hecho.Siendo las 22:45 del domingo, personal policial que se encontraba recorriendo calle Jaime Ferré, al llegar a la plaza Colón observó una moto que se encontraba en el centro de la plaza.Al ver el móvil quien conducía la moto se dio a la fuga tomando por Jaime Ferré y doblando en calle Tucumán hacia el Norte. Al llegar a calle Carlos Gardel intentaron doblar y terminaron cayendo al piso.En la Comisaría 13ª se consultaron los datos de los ocupantes, tratándose de Diego Martín S., de 27 años, y de Camila D., de 15.Consultados los antecedentes de Diego Martín S., se observó que tenía pedido de captura de la Dra. Parodi de la Fiscalía N°1 de Santa Fe por un hecho de “abuso de arma de fuego”, de septiembre de 2016.* Personal de Comisaría 2ª, comisionó a personal de Protección Vial y Comunitaria, quienes procedieron a la retención de un motovehículo marca Honda Wave, de color negro, en regular estado de conservación, siendo el mismo propiedad de un joven identificado como Matías A., de 21 años, quien fuera trasladado por personal del Comando Radioeléctrico para averiguación de antecedentes.* Personal de la misma Comisaría del párrafo anterior, comisionó a Personal de Protección Vial y Comunitaria, quienes procedieron a la retención de una motocicleta marca Honda CG Titan, color negra, por carecer de condiciones estructurales para circular, propiedad de una joven identificada como Julieta B. de 20 años, quien fue trasladada junto a su pareja, por personal del Comando Radioeléctrico para averiguación de antecedentes.