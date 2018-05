Scaglia: "voy a votar en contra del proyecto del aborto legal"

La diputada nacional de Cambiemos, Gisela Scaglia, anticipó a LA OPINION su posición que adoptará con respecto al proyecto de ley que pretende la despenalización del aborto en nuestro país: "voy a votar en contra", dijo.En charla telefónica con LA OPINION indicó que "tenemos que defender la vida por sobre todas las cosas y es el bien supremo que el Estado debe siempre tener. Cuando hay un embarazo, hay dos vidas para defender: la de la mujer y la del niño que está por nacer. Creo que lo tenemos que hacer es trabajar en prevención, en educación, en acompañamiento. Pero no tenemos que legislar el aborto legal y gratuito, porque si lo hacemos le quitamos la posibilidad a alguien de nacer. Cuando hay un embrión, lo que hay es el principio de la vida"."Todos fuimos un embrión que estuvo en gestación", indicó y agregó que "tiene una cadena genética de ADN, única e irrepetible. La misma que tenemos nosotros. Por otra parte, en los primeros días de vida, una mamá que sepa que está embarazada podrá escuchar los latidos del corazón. En ese proceso de las primeras semanas, empieza a haber una gestación que es vida humana".Uno de los argumentos de quienes apoyan el proyecto es que la decisión sobre abortar ya está tomada y, por lo tanto, la discusión debería estar en si criminalizar o no ese acto, persiguiendo jurídicamente a la mujer. "El Estado no puede hacer legal que una mujer o un hombre no le dé la posibilidad de vivir a otro. No puede ser una práctica legal del Estado", replicó Scaglia. Pero, en la actualidad, el artículo 86º del Código Penal determina que, ante determinadas circunstancias (una violación o peligro de vida de la madre o del feto o embrión) pueda darse un aborto. "Pero hoy, el proyecto que está en discusión en la Cámara está yendo más allá de esto. Lo que dice es que se puede realizar un aborto hasta la semana 14 y posterior también en el caso de que sienta por cuestiones de riesgo de vida, socioeconómica o decisión de la propia mujer, decidiera no tener es hijo. También se dice que podría realizarse por malformación del feto. Cuando uno lee y mira lo que pasa en el resto del mundo,. en muchas partes del mundo se entiende que también lo es el Síndrome de Down. Por eso, en donde está legalizado el aborto, la tasa de nacimiento de chicos con Down es cero"."El proyecto no establece la objeción de conciencia", destaca Scaglia. Esto es, por ejemplo, cuando un profesional se niega, por cuestiones éticas, morales o de fe, a realizar la práctica. Aquí, en el Hospital "Dr. Jaime Ferré", todo el sector de Tocoginecología se presentó como objetor de conciencia. En el caso de que se presente alguien, deberían contratar a alguien."También habilita a que una niña de 13 años pueda realizar un aborto sin necesidad de consentimiento de sus padres o de quien esté como responsable. Esto es contradictorio: a una chica de menos de 18 años le decimos que no puede manejar, que no puede comprar alcohol, que en nuestra provincia de Santa Fe no puede elegir un concejal, pero le decimos que sí puede abortar, sin más que su voluntad. Esto, a mí, me genera rechazo. Para las situaciones más conflictivas (como el riesgo de vida o una violación), hay un fallo de la Corte que establece que este procedimiento está garantizado. Ahora, avanzar sobre la legalización porque se decida no tener un hijo, como Estado no podemos avalar. Somos adultos y tenemos que hacernos responsables de nuestra decisiones", señaló.Scaglia indicó como "mentirosos" las cifras brindadas sobre 500.000 abortos por año en el país ("hay 700.000 nacimientos, ese dato es imposible). "Lo mismo que decir que es la principal causa de muerte materna", dijo."Sería inconstitucional esta ley, porque va en contra de la protección de la vida desde la concepción, como así lo indican los tratados internacionales con carácter constitucional por el artículo 75º inc. 22", dijo. Si esto es así, ¿por qué el Presidente envía al Congreso un proyecto con características de inconstitucional? "El Presidente escuchó a la sociedad que reclamaba que se debata la ley. El Presidente confía en que los diputados y senadores sabremos respetar la Constitución y los Pactos Internacionales", completó.