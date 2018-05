Ferro sacó una ventaja en su cancha

Todo el interés del fútbol doméstico estuvo este domingo en barrio Los Nogales, donde se puso en marcha la Copa Santa Fe para los equipos de la Liga Rafaelina. Ante un buen marco de público, Ferrocarril del Estado se hizo fuerte en su cancha y derrotó a Peñarol por 2 a 1, para ir con una ventaja mínima a la revancha del domingo 13 en Villa Rosas.

Como era de esperar, hubo pocos espacios y mucha intensidad por parte de los protagonistas, en un campo de juego que si bien aguantó tras las lluvias de la semana, estaba lógicamente un poco blando.

Los dos equipos salieron a jugar con lo mejor que tenían, en el primero de los tres duelos que afrontarán esta semana, ya que cabe recordar que el miércoles estarán midiéndose por la séptima fecha del torneo Apertura de la Liga Rafaelina. El dato extra en este sentido fue la reaparición de Leonardo Ochoa en Peñarol, luego de una prolongada suspensión en el ámbito local.

En los primeros minutos tuvo la iniciativa el equipo visitante, que intentó acorralar a Ferro con pelotas paradas. En un córner, estuvo a punto de abrir el marcador.

Ferro, paulatinamente, fue haciendo pie en la mitad del campo, entró un poco más en juego Fernando Beltramo y trató de conectarse con el siempre peligroso Matías Zbrun, y con la otra torre del Bicho, Emanuel Chingolani. Un remate del lehmense se fue muy cerca, en un aviso de que la escuadra de Roberto Medrán se venía.

Y fue así que antes del cierre del primer tiempo, en un centro de Beltramo apareció el defensor goleador que tiene Ferro, Hernán Haspert, para conectar y abrir el marcador.

En el segundo tiempo, Peñarol tuvo que forzar el trámite para ir en búsqueda del empate. Se mostraron más activos Ochoa junto con Arias, y superado el cuarto de hora fue "Kiki" quien puso la paridad.

Pero Ferro no acusó el impacto. Medrán reaccionó rápido y mandó a cancha a "Kunga" Romero. El ingresado por Chingolani entró con todo y 5 minutos después del empate visitante se metió en el partido con un gol que le terminaría dando la victoria, en la primera pelota que tocaba.

De allí en más el partido se hizo más abierto, pero Peñarol no tuvo claridad suficiente para volver a empatar, ni Ferro la contundencia necesaria para estirar las cifras. De todos modos, los jugadores peñarolenses se fueron molestos con el árbitro Ceballos, entendiendo que dejó pasar algunas jugadas en que reclamaron penal.

El primero fue para Ferro, pero quedan 90 minutos y todo está abierto. El domingo que viene se sabrá quien será rival de 9 de Julio en la segunda etapa de este torneo.



FERRO 2 - PEÑAROL 1

Cancha: Ferro.

Arbitro: Franco Ceballos.

Ferrocarril del Estado: Emanuel Viotti; Federico Romero, Martín Albertengo, Juan Sabia y Hernán Haspert; Gustavo Sala (75' Fernando Ludueña), Flavio Barolo, Pablo Duarte (65' Lucas Ibáñez) y Fernando Beltramo; Matías Zbrun y Emanuel Chingolani (65' Fernando Romero). Sup: Alexis Wasinger, Franco Abona, Guillermo Acastello, Jonatan Miranda. DT: Roberto Medrán.

Peñarol: Joaquín Pinzano; Nicolás Gómez, Jonatan Vasquez, Matías Molbert y Fabricio Monteporsi; Juan Dunky (75' Franco Vigetti), Iván Gómez, Cristian Acuña (57' Silvio Acosta) y Cristian Arias; Luis Boiero y Leonardo Ochoa. Sup: Marcos Montenegro, Bruno Gentile, Roberto García, Mauricio Mansilla y Agustín Juárez. DT: Hugo Togni.



Primer tiempo: a los 42' gol de Haspert (F).

Segundo tiempo: a los 16' gol de Arias (P) y 21' gol de Fernando Romero (F).

Amonestados: Chingolani, Duarte, Federico Romero, Barolo, Albertengo y Zbrun (F); Arias (P).