"Las tarifas van a seguir aumentando"

Los tarifazos son una realidad. Generaron enojos, reclamos y hasta movilizaciones... En el bar, en las veredas de la ciudad, cuando se sale a barrer la vereda, bien temprano, y es el primer o segundo tema abordado. Saber cuánto le llegó de luz a un familiar, a un amigo o al vecino, se ha puesto de moda. Y todos se sorprenden por los montos elevados de ese papel blanco y azul.

Es que hay un gran disconformismo con estas nuevas medidas, que dejaron en jaque a muchos vecinos de la ciudad. Jubilados, ni hablar y una gran franja de comerciantes sufrieron este golpe, del cual todavía no pueden levantarse.

Entonces, ¿qué hacer ante tamaña cantidad de dinero que hay que pagar? Las soluciones o las salidas no son muchas. El desdoblamiento de la tarifa ha sido una posibilidad, lejos está de aliviar el bolsillo.

En la semana, el Centro Comercial de Rafaela y la Región tomó una iniciativa, para ayudar a los pequeños comerciantes de la ciudad y de la zona. "Saber utilizar los recursos", "saber ahorrar luz". ¿Eso se puede hacer? Según el especialista, José Stella, sí. Un profesional oriundo de Reconquista, pero que desde hace varios años trabaja en la capital provincial, asesorando empresas y tratando estos temas muy a menudo. Un profesional en Magíster en Dirección de Empresas (UCC) y con un doctorado en Dirección de Empresas (UCA).

El ingeniero dialogó con LA OPINION y fue tratando algunos temas actuales, que "ayudan" a que la factura de la luz venga más cargada que de lo normal. Todos son detalles e ingenios, para, reiteramos, "ayudar" a la descolocada factura.

"Comienzan los aumentos y empiezan las consultas", explica el profesional y agrega: "una vez que están adaptados los nuevos costos, como que ya se olvidan. Nosotros trabajamos para que eso no se olvide y para que los costos energéticos sean más bajos. Siempre planteamos la eficiencia energética, que es una forma de disminuir los costos energéticos", dice el especialista.



CUESTIONES A ENTENDER

Stella habla rápidamente la quita de subsidios. Sobre todo hace una comparación a nivel nacional y avisa, antes que nada, que los precios de la electricidad y de otros combustibles van a seguir impactando. "Hay que trabajar la eficiencia energética, de manera tal, que el impacto no sea tan grande para el bolsillo", le dice a este Medio.

De manera poco feliz y con ánimos bajos de anunciar la noticia, el asesor dice que "todavía no es el techo de los aumentos y aún estamos en la mitad", dice y agrega: "lo que está subsidiado es la generación de energía eléctrica y eso es lo que se está pagando. Además, los grandes clientes están pagando el valor monómico, pero los que son residenciales y los comercios no están pagando el valor real de la generación de la energía eléctrica", detalla.

Por un lado hay una gradualidad en querer sacar los subsidios, que termina traduciéndose en un alto impacto en el costo final de la tarifa eléctrica. "La energía eléctrica es petróleo, y el petróleo es dólar. Y cómo están subiendo las dos cosas, las tarifas van a seguir aumentando", dijo Stella.



"SE PUEDE BAJAR HASTA UN 30%"

Ante la consulta de LA OPINION, sobre cuánto se pueden bajar las facturas con estas recomendaciones profesionales, Stella dijo que se puede llegar a consumir hasta un 30% menos, si las cosas se hacen bien. "Se tiene que trabajar mucho en iluminación, refrigeración, en la envolvente energética de los edificios, del comercio o la residencia. En todos los aspectos hay que trabajar para disminuir los consumos. Pero fundamentalmente en el cambio de hábito", dice con mucho énfasis.

Recordemos que se han incorporado nuevos elementos que consumen energía eléctrica, que muchas veces, a través del desconocimiento, los clientes los utilizan, siendo estos, impactos muy grandes. "Otras de las cosas que hay que ver es el cambio de la estructura tarifaria, cómo entender una factura y en función de eso debemos plantear estrategias para ahorrar. La otra etapa, a través de un ejemplo completo, podemos rever el nuevo costo, con reducción. Uno tiene que hacer un cambio, un click mental para empezar a trabajar todo esto. Y eso es lo que, a mi entender, lo que está faltando. Uno demuestra que es muy rentable hacer eficiencia energética y a pesar de todo eso, uno actúa", detalló Stella.

Durante la charla, trataron las tarifas eléctricas en el sector comercial y cuáles son y cómo se aplican. En ese punto, se detuvo a explicar con diferentes ejemplos. Además, anunció cómo interpretar una factura de la EPE y la eficiencia energética en el sector comercial, el camino para reducir los costos de electricidad y las herramientas económicas financieras para decidir dónde invertir en eficiencia energética en el comercio. En tanto habló del potencial de ahorro de electricidad en el sector comercial y brindó permanentemente ejemplos de reducción de costos de electricidad en el comercio.