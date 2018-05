En dos años, la Provincia duplicó las partidas para los comedores

En tan solo dos años la provincia tuvo que duplicar el presupuesto que destina a los comedores comunitarios, según datos oficiales del Ministerio de Desarrollo Social de Santa Fe. La provincia destina en la actualidad 21.400.000 pesos mensuales para los comedores comunitarios en toda la provincia a través de municipios, comunas e instituciones. Mientras que a principios del 2016 se destinaban 10.600.000 pesos. Una clara muestra de cómo la situación económica golpea a las familias más vulnerables.El incremento, que significó duplicar las partidas, se debió, en parte, a acompañar la inflación y el resto, al aumento de la demanda real de raciones. "Lo que está pasando es que aquellos comedores que históricamente tenían solo copa de leche, ahora ven incrementada la demanda y tienen que poner almuerzo. Mientras que en los comedores a los que iban chicos, ahora ya está apareciendo la familia también. En ese sentido, es que vemos un aumento", aseguró a UNO Santa Fe el director provincial de Seguridad Alimentaria, Martín Nocioni.La cobertura prevista por el Ministerio de Desarrollo social de la provincia se brinda a través del Programa de Asistencia a Comedores Comunitarios y de otro plan que es el Programa Social Nutricional. Son dos programas paralelos que llegan al territorio a través de los municipios y comunas o con organizaciones sociales y asociaciones civiles sin fines de lucro.Al ser consultado sobre cuándo comenzaron a notar este incremento en la demanda, el funcionario dijo: "Esto viene ocurriendo sistemáticamente desde 2016 y, en 2017 y estos últimos meses, es cuando esto se profundiza aún más. El aumento de la inflación hace que esto ocurra sobre todo en los cordones de pobreza estructural que tienen las grandes ciudades".El miércoles pasado se conoció que el Ministerio de Educación también vio incrementada la demanda de raciones de la copa de leche que se entrega en las escuelas secundarias. Al respecto, Nocioni dijo: "Si bien Desarrollo Social y Educación trabajan por distintos caminos, las consecuencias son las mismas. Este último verano Educación mantuvo abiertos los comedores de las escuelas y eso históricamente no pasaba. Y esto es a demanda de las escuelas. No todos los comedores y no con todos los alumnos, pero en enero hubo comedores escolares abiertos".En tanto, acerca de cómo se hace frente a esta situación, el director provincial de Seguridad Alimentaria dijo: "Es una decisión del gobernador (Miguel Lifschitz) que se acompañen estos procesos. En los comedores comunitarios son todos fondos provinciales. En función de cómo se va dando la demanda, Economía nos va aumentando las partidas".Según Nocioni, es muy difícil establecer cuánto es el aumento de la demanda real debido al fuerte impacto que tuvo la inflación en los últimos años. Pero, aseguró, que en lo que va de 2018, el gobierno dispondrá de una partida extra, de entre un 10 y un 15%, al incremento que supone la inflación para poder atender el aumento de la demanda. (Fuente: Uno Santa Fe)