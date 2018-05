Día del natalicio de Eva Duarte de Perón "Evita"

Con motivo del aniversario del natalicio de Eva Duarte de Perón "Evita", el Ateneo Popular Arturo Jauretche, firmado por Rubén "Pocho" Bossana, envió un comunicado de prensa, que a continuación se transcribe:"'Para nacer he nacido', habrá escrito el poeta pensando en ella."El calendario dice que nació por primera vez en Los Toldos, provincia de Buenos Aires, el 7 de mayo de 1919. Cumpliría 99 años y, sin embargo, esa Evita siguió naciendo entre los humildes en cada encrucijada en que la historia la reclamó presente. Así fue desde entonces. Por eso no se la venera en su dolorosa muerte, sino en lo que dejó de vida entre su pueblo."Evita nacía para cambiar la historia de la patria. Ella no lo supo hasta que el amor la unió al General Perón, con el que generaron una pasión que contagió a millones. Como bien dijo don Jauretche, Perón fue la llama y Evita la brasa, un tándem indestructible que se enfrentó con la oligarquía y los cipayos de siempre. Hubo odio, mucho. El odio de entonces es igual al odio de ahora. La envidia, la codicia, la soberbia se opusieron a la pasión popular, a la felicidad del pueblo. Ahora también se oponen."Ay Evita, hoy los enemigos de la patria han engañado con la revolución de la alegría y son tan crueles como los de la revolución fusiladora."Por eso, hoy más que nunca te necesitamos. Hoy, tu pasión, tu energía, tu bronca, son el combustible necesario para hacer frente al frío neoliberal que ataca, enferma y mata... queremos volver a tenerte, como dijo Cristina, en la dignidad de una patria que deje de ser colonia".Evita, como habían comenzado a llamarla las clases populares, se convirtió en el rostro humano del régimen y en el enlace del presidente con las organizaciones obreras, principalmente la Confederación General del Trabajo (CGT). Su particular preocupación por la situación de la mujer la llevó a fundar en 1949 el Partido Peronista Femenino y a promover desde él medidas orientadas a una mejor integración de la mujer en el mercado laboral.Gracias a su intervención, la legislación laboral articulada durante la primera presidencia del general Perón se tradujo en unas mejores condiciones de vida de los trabajadores y de los sectores hasta entonces marginados de la sociedad argentina. Tampoco permaneció ajena a la situación del pueblo español, y en 1947 viajó a España, en los peores momentos del aislamiento internacional del régimen de Francisco Franco. Su visita estuvo precedida por la concesión del gobierno peronista al régimen español de un crédito millonario para la compra de trigo, maíz, carne, legumbres, etc.En 1951, año en que publicó su autobiografía La razón de mi vida, la CGT la postuló como candidata a la vicepresidencia. Sin embargo, la propuesta topó con la férrea oposición de las Fuerzas Armadas, que veían en ella una amenaza en su calidad de portavoz de la línea más radical y reivindicativa del peronismo. La propia Eva era reacia a aceptar cargos públicos, convencida de que la eficacia de su labor estaba en la proximidad de su relación con la gente. El conocimiento de la grave enfermedad que la aquejaba la indujo a renunciar a la candidatura en un emotivo acto en el que se dirigió a la multitud desde el balcón de la casa de gobierno.Su muerte significó el inicio de la decadencia del régimen peronista, que tres años más tarde fue derrocado por un golpe militar. (biografiasyvidas.com).