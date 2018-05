Días pasados tuvimos la oportunidad de conversar con Sergio Peretti, a su regreso de Perú, donde logró la clasificación para el Mundial de Ironman 70.3 que se realizará en Sudáfrica en el mes de septiembre, consiguiendo este halago por segundo año consecutivo. En el diálogo en Todo a Pulmón radio, por El Espectador 100.1, mostró lógicamente una gran alegría por el triunfo en la categoría de 55 a 59 años:

"Por un lado muy contento ya que ganar un Iron es un sueño que uno ve muy lejano y se me pudo dar. Además, ya teniendo la experiencia de lo que es ir a correr un Mundial más todavía, por eso me siento realmente feliz", expresó quien lleva muy pocos años en la disciplina y ha conseguido resultados muy auspiciosos, acotando que en 2017 estuvo en Chattanooga (Estados Unidos).

Consultado sobre la elección de la prueba en Lima, mencionó que "fue porque pensaba que no iba a llegar bien en la preparación a Punta del Este, que se corrió hace algunas semanas. Entonces elegí Lima porque era lo más cercano. También está Monterrey a mediados de mayo, que son los últimos en la región, pero la clasificación se dio en Lima y más que contento".

En cada evento que se hace dan entre 30 y 35 cupos que se distribuyen de manera proporcional en las categorías de acuerdo a los participantes que hay en línea. En el caso de la de 55 a 59 años en Lima hubo solamente uno, acotando que el ganador siempre tiene su cupo en todas las categorías. Si el primero no lo acepta, pasa al segundo.

Sobre el momento vivido en la premiación, muy emotivo por cierto, Peretti señaló que "es un show muy lindo que hacen y el sentimiento que produce es especial y difícil de explicar. Es una sensación de mucha satisfacción, de mucha alegría, ver la culminación de tanto sacrificio, entrenamiento, viajes y de sacarle tiempo a la familia y al trabajo".

El deportista, asimismo, se mostró muy satisfecho porque "comparado lo de Punta del Este de fin del año pasado, yo mantuve los tiempos y los otros triatletas se fueron para arriba entre 5 y 10 minutos. Cambiamos de entrenamiento y ya está empezando a rendir sus frutos", en relación al trabajo que viene realizando con Mario De Elías.

En cuanto a sus próximos pasos, expuso que "ya estaba inscripto para ir a Monterrey a mediados de mayo, con Pablo Bainotti. Luego de ello consultaremos para la preparación para el Mundial, tendremos cuatro meses, lamentablemente nos toca el invierno, pero vamos a prepararnos de la mejor manera que podamos. Con Mario ya habíamos tenido un encuentro cuando iniciamos la preparación con él. La verdad que es un deportista de élite de primera línea, lo demuestra en cada prueba. Es una persona muy sencilla, espectacular, cenamos con el y la pasamos muy bien".

Como muestra de ello, agregó que "luego de haber llegado a la meta fue a esperarme a mi llegada, charlar con alguien siendo pro es muy especial. Es muy bueno".

Finalmente, destacó los agradecimientos a "a mi familia que me da la posibilidad que pueda practicar porque sin el apoyo de ellos es imposible, a mis compañeros de entrenamiento, a Mario que nos está dando una mano muy grande, a quien inició esto que fue Joaquín Avila que me llevo un recuerdo muy grande, y mi reconocimiento para él".

Sergio Peretti, un exponente de gran nivel en un deporte que sigue creciendo en Rafaela como el triatlón. Más allá de algunas dificultades de logística para quienes lo practican y que podrían ser perfectamente solucionables.