Golf: hay finalistas

Este sábado se disputaron las semifinales del Campeonato del Club Four Ball del Jockey, auspiciado por Corralón Pellegrini. Tras los mismos quedó definida la final, a cargo de los campeones defensores Maximiliano Belfiori y Fabián Rivero que se medirán con Daniel Bertolaccini y Hernán Maidana.

Estos fueron los resultados: Belfiori/Rivero en Play Off hoyo 19 a Brunelli/Sotelo; Bertolaccini/Maidana Wo a Ferrero/Eguiazu.

Final: se jugará el sábado 19 de mayo a las 12:00 horas entre Maximiliano Belfiori/Fabián Rivero Vs Daniel Bertolaccini/Hernán Maidana.