Depurando la lista de convocados

Jorge Sampaoli cerró su tour europeo luego de entrevistarse con la mayoría de los jugadores que finalmente, incluirá en la lista de 23 que representarán al país a mediados de junio en Rusia; la estrategia del cuerpo técnico, una modalidad que ya pusieron en marcha otros entrenadores, sería la de presentar los nombres de las dos convocatorias en el mismo acto, es decir, la de 35 y acto seguido, la definitiva, para evitar manoseos y especulaciones, quedando así, los 12 futbolistas remanentes, en calidad de reserva hasta el 4 de junio por si se producen bajas por lesiones, plazos que prevé el reglamento de FIFA para estas ocasiones; sin embargo, si luego de ese límite, los equipos deben reemplazar a jugadores por motivos debidamente constatables, los técnicos podrán apelar incluso a quienes, no integraron la lista provisional, que para el caso de este Mundial, supera en 5 cupos los permitidos para Brasil 2014.

Pero volvamos al extenso recorrido de Sampaoli antes de las decisiones finales; en Europa visitó seis países. Sumó millas en España, Francia, Inglaterra, Italia, Portugal y Holanda. Además de analizar el presente futbolístico de los argentinos, el técnico de la Selección utilizó esta gira para trabajar en los temas donde su idea se mostró más debilitada que fue en los aspectos anímicos.

En Madrid, Jorge Sampaoli presenció la final de la Copa del Rey entre Barcelona y Sevilla, en el estadio Wanda Metropolitano del Atlético del Cholo Simeone. En este encuentro, ha seguido las actuaciones de Lionel Messi, Gabriel Mercado y Ever Banega, tres habituales convocados por el entrenador de la Selección Argentina.

Además, visitó en Barcelona a Sergio Agüero, quien ya recibió el alta médica tras la artroscopía que el doctor Ramón Cugat le realizó en su rodilla izquierda y descansa en la ciudad condal, donde ya lo vio el médico de la Selección, Daniel Martínez. Al respecto, el entrenador dijo que esperará "la recuperación del Kun porque es un gran jugador".

En Francia, el casildense se reunió con Angel Di María y Giovani Lo Celso, que se consagraron campeones de la Ligue 1 con el PSG, después de vapulear 7 a 1 a Mónaco. Justamente, en esa jornada los dos rosarinos se lucieron en la goleada al convertir un doblete cada uno.

En territorio inglés, se encontró con Sergio Romero, Marcos Rojo, Wilfredo Caballero, Nicolás Otamendi, Erik Lamela, Ramiro Funes Mori y Manuel Lanzini. La última vez que Chiquito atajó como titular en el United fue el 17 de marzo ante Swansea City, por la FA Cup. Después de la lesión sufrida en el amistoso ante España, no fue convocado al banco de suplentes por José Mourinho.

Otras de las grandes dudas de Sampaoli es la actualidad del mellizo Ramiro Funes Mori, quien reapareció hace unos días con el Everton ante Swansea City, tras la operación de meniscos de su rodilla izquierda en abril de 2017. Fueron apenas 14 minutos del ex defensor de River que estuvo más de un año sin jugar, tras la doble operación por su lesión en el partido jugado en La Paz, el año pasado, ante Bolivia.

En Italia, Sampaoli les hizo un guiño más a los delanteros Mauro Icardi y Paulo Dybala, convocados tiempo atrás por el técnico argentino, aunque no fueron citados en la última gira para enfrentar a Italia en Manchester y a España en Madrid. Además de reunirse con Gonzalo Higuaín, Diego Perotti, Federico Fazio y Lucas Biglia.

Su otro destino fue Portugal. Allí se juntó con Eduardo Salvio (Benfica) y Marcos Acuña (Sporting de Lisboa), titulares indiscutidos en sus respectivos equipos. También hubo una escala en Ámsterdam, para reunirse con el lateral izquierdo Nicolás Tagliafico, actualmente en el Ajax de Holanda. En el viaje lo acompañó su jefe de prensa, Ezequiel Scher y no Sebastián Beccacece, con el cual se infiere que ha puesto una distancia, debido a los reproches de los referentes de este plantel, motivo por el cual, se sumó al cuerpo técnico Pablo Aimar, que cuenta con la venia de Lionel Messi, signado como el responsable de imponerle el desplazamiento de su principal ayudante.

Luego de analizar a cada futbolista, sacar sus conclusiones y entregar la lista preliminar de 35 futbolistas, de la cual saldrán los 23 convocados (estarán el 18 de mayo en Ezeiza para entrenarse), la Selección Argentina tendrá dos amistosos previos al Mundial de Rusia 2018. El primero será el 29 de mayo ante Nicaragua, en la Bombonera o en el Amalfitani. Y el segundo, el 9 de junio ante Israel en Haifa. En el medio, la Selección se hospedará una semana en la Ciudad Deportiva Joan Gamper, del Barcelona, desde el 1° hasta el 8 de junio.

El margen para las sorpresas ya son mínimos, no se puede adelantar esa convocatoria porque todavía, monitorea las recuperaciones de Agüero, Biglia y también la de Diego Perotti, que se sumó como duda después de padecer un esguince en su tobillo izquierdo, a pocos días de recuperarse de una lesión muscular, que lo alejó de la revancha con la Roma ante Liverpool por la semifinales de la Champion.

Esta contingencia le abre una ventana a Ricardo Centurión, el controvertido delantero de Racing, ha tenido un trato preferencial en el seguimiento del entrenador nacional y ya es un secreto a voces que estaría, al menos en la lista preliminar. La visita a Rodrigo Battaglia en Lisboa, dejó a todos sin respuestas ya que, el ex jugador de Huracán, no fue tenido en cuenta en los últimos procesos pero, la intención de Sampaoli, es la de hacer más amplia la base de pirámide y activar en determinados puestos, una competencia que mueva algunas estructuras que evidentemente, se encuentran atomizadas.