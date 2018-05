Palazzo celebró en Concordia

Hernán Palazzo, con un Citroën C4 Lounge del Citroën Total Racing Team PSG, se impuso de punta a punta en la final dominical de la tercera fecha del Campeonato Argentino de TC2000 llevado a cabo en el autódromo Ciudad de Concordia (Entre Ríos).

Palazzo, que logró su primer éxito en la categoría, fue escoltado por Martín Chialvo y Tomás Gagliardi Genné, ambos con los Ford Focus de la Escudería Fela. “No esperaba tan rápido este triunfo. Fue una carrera muy dura, teniendo a Martín (Chialvo) atrás no fue fácil. Estoy muy agradecido al equipo por el auto que me entregó. Estamos funcionando muy bien porque los Citroën C4 van excelentes”, explicó el ganador. “Tuve que estar muy concentrado durante toda la carrera porque me exigía mucho. La verdad fue muy duro. La entrada del Auto de Seguridad no cambió nada, no me perjudicó ni benefició. Me sentí ganador de la carrera cuando vi la bandera a cuadros”, agregó.

El campeonato lo lidera Marcelo Ciarrocchi (Citroën Total Racing Team PSG), que llegó cuarto, con 124 puntos. Su compañero Palazzo está segundo con 98 y Chialvo, tercero con 97. La próxima fecha del calendario se realizará el 10 de junio en Río Cuarto (Córdoba).