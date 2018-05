Desdramatizar críticas de la oposición por las subas

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El jefe del Bloque Justicialista del Senado, Miguel Pichetto, consideró ayer que el Gobierno "debería desdramatizar" el avance de la oposición para frenar las subas de tarifas al considerar que "forma parte de la vida institucional"."La oposición no empezó este debate", sostuvo el referente peronista y señaló que "cuando se instaló el tema tarifario, dirigentes importantes de Cambiemos, legisladores, gobernadores, diputados, plantearon que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, era lo peor".En ese sentido, el rionegrino apuntó: "Se tienen que hacer cargo de lo que hacen. La oposición no puede ser espectadora de hechos que ocurren".A pocos días de que diputados del Bloque Justicialista y del Frente Renovador intenten aprobar el proyecto que pretende limitar los aumentos de tarifas de servicios públicos, el senador nacional afirmó que "hay una sensación muy compleja en la gente".De cara a la sesión del miércoles, criticó: "Me parece que el Gobierno debería desdramatizar este tema porque forma parte de la vida institucional y tiene que dejar de hacer acusaciones contra la oposición".Asimismo, aseguró que el Senado estará a la expectativa de lo que ocurra en Diputados y resaltó: "No pretendan que los opositores hagamos de oficialistas. Eso no va a ocurrir".El rionegrino evaluó que la Casa Rosada "no debería cargar las tintas contra la tarea opositora" y le recomendó al jefe de Estado "mirar hacia adentro".Según su consideración, los incrementos dispuestos en las tarifas de servicios públicos "impactan en los sectores medios que han sido el apoyo y el sostén del Gobierno"."No se puede hacer de cada cosa un tema de dramatización, hay que entrar en mecanismos más razonables", insistió.Pichetto criticó que "no es solamente el gas, la luz, el agua, sino que es un conjunto de decisiones económicas que gravitan sobre el ciudadano como expensas, prepagas, escuela, supermercado".