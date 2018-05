Hoy, empezaría la fecha

Las inclemencias del tiempo impidieron que se pueda llevar a cabo el programa de partidos de Liga Rafaelina de Fútbol que se debían jugar ayer, tanto en Primera A, B como en el inicio de la Primera C.

Los propios clubes decidieron suspender la jornada, aunque en Los Nogales sí hubo fútbol (por Copa Santa Fe, ver página 4) y en Lehmann se jugó el pendiente del Reducido.

En la noche de hoy se pondría en marcha la séptima fecha del torneo Apertura del principal grupo liguista con el clásico reprogramado el pasado viernes para este lunes entre Atlético de Rafaela y 9 de Julio. El juego se llevará a cabo en el Predio “Tito” Bartomioli, en el Autódromo, desde las 21.30 hs., con el arbitraje de Mauro Cardozo.

El elenco conducido por Maximiliano Barbero tiene 10 unidades y si gana quedará como único puntero, mientras que la “Crema”, de quedarse con una victoria, igualaría la línea de Ben Hur y Argentino Quilmes, los dos que llegan como líderes absolutos a este séptimo capítulo.

Atlético viene de perder 2-1 en su visita a Brown, cortando así una racha de tres triunfos al hilo. Por su parte, el “León” llega tras empatar ante Ferrocarril del Estado y de ganarle a Brown, en ambos juegos disputados en el Soltermam.



Hoy, a las 21.30 hs. (Reserva 20 hs.): Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio (Mauro Cardozo). Miércoles 9/5, a las 21.30 hs. (Reserva 20 hs.): Ferrocarril del Estado vs Peñarol (Víctor Colman). Horarios a confirmar: Ben Hur vs. Argentino Quilmes (Enrique Calderón), Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente (Sebastián Garetto), Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural (Ángelo Trucco), Unión de Sunchales vs. Deportivo Ramona (Guillermo Tartaglia), Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad (Claudio González).