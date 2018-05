En Lehmann sí, en Sunchales y María Juana todo suspendido

En lo que respecta a los juegos finales del torneo Preparación de Primera B liguista, que debían jugarse ayer en María Juana y Sunchales, también fueron suspendidos y reprogramados para este miércoles, aún con horario por confirmar.

La final de la Zona Sur, que se jugará en cancha de Talleres de María Juana, Bochófilo Bochazo se medirá con Sportivo Santa Clara (Ariel Gorlino), mientras que en Reserva estarán definiendo Atlético María Juana y La Hidráulica de Frontera.

Por otro lado, la final de la Zona Norte, en Sunchales, la estarán jugando Argentino de Vila y Tiro Federal de Moisés Ville, con arbitraje de Javier Simoncini. En Reserva los dos finalistas fueron Independiente San Cristóbal y el Deportivo Bella Italia.



ROCA EN EL PENDIENTE



En la tarde de ayer, Moreno de Lehmann y el Sportivo Roca jugaron el cotejo pendiente de la 5° y última fecha de la primera fase del torneo Preparación de la Primera B. Fue victoria para la visita por 3 a 2 gracias a los goles de Rogelio Simonelli (3m PT), Nahuel Monges (34m ST) y Joel Feblin (47m ST). Para el elenco local marcaron Cristian Moino (10m PT) y Sergio Aguirre (12m ST). Así, las posiciones finales de la Zona C quedaron de la siguiente manera: Arg. Vila 8, puntos; Dep. Bella Italia 8; Sp. Roca 5; Dep. Aldao 5; Moreno de Lehmann 0.



VAN A TENER QUE ESPERAR



Finalmente el comienzo del torneo Apertura de la Primera C de LRF deberá esperar. Los encuentros programados para la tarde de ayer fueron suspendidos y mañana, en la reunión del CD, se confirmará que los mismos serán reprogramados para el próximo domingo. Los cruces en este primer capítulo son los siguientes: Belgrano de San Antonio vs. Juventud Unida, Sportivo Aureliense vs Defensores de Frontera, Deportivo Susana vs. San Isidro de Egusquiza.