Empate en el clásico

Barcelona y Real Madrid empataron 2-2 en un clásico caliente, por la fecha 36 de la Liga de España. Lionel Messi anotó el segundo tanto para el equipo catalán, pero Gareth Bale a los 28 del segundo tiempo marcó el empate final. Con este resultado, el conjunto catalán extendió el invicto en la liga y suma 87 puntos. Previamente habían marcado Luis Suárez y Cristiano Ronaldo.

Fue un partido intenso, muy hablado y de un constante ida y vuelta. Tanto, que el final del primer tiempo encontró a los jugadores de ambos equipos enfrentados: primero se pelearon Sergio Ramos y Luis Suárez; ambos fueron amonestados. Luego fue Messi quien entró en la locura, llegó tarde y tras una falta a Ramos también vio la amarilla. Y todo se descontroló en el tiempo adicionado, cuando Sergi Roberto le pegó a Marcelo y vio la roja directa.

El primer gol lo marcó el uruguayo Luis Suárez a los diez minutos, tras un preciso centro de Sergi Roberto. Pero poco después llegó el empate parcial, en los pies de Cristiano Ronaldo. Tras marcar el gol el jugador portugués evidenció una molestia en su tobillo derecho por lo que salió para ser atendido, pero a los pocos minutos regresó. Sin embargo, el jugador no pudo continuar en cancha durante el segundo tiempo y su lugar lo ocupó Asencio.

Ya en el segundo tiempo, el local jugaba con uno menos, y a los 7 Messi marcó el 2-1 para los blaugranas. Pero Bale silenció el Camp Nou anotó el gol del empate final. luego de una muy buena jugada colectiva. Ambos lucharon por quedarse con el triunfo, pero no pudieron sacarse más ventaja en los últimos minutos.

Este encuentro quedó marcado también como el último clásico español para Andrés Iniesta, que a los 12 del segundo tiempo fue reemplazado por Paulinho. Tras finalizar la Liga, Iniesta dejará Barcelona y continuará su carrera en el fútbol chino.



Otros resultados: Sevilla 1-0 Real Sociedad, Ath. Bilbao 2-0 Betis, Villarreal 1-0 Valencia, Girona 1-4 Eibar, Celta 1-1 Deportivo, Málaga 0-3 Alavés, Las Palmas 0-1 Getafe, At. Madrid 0-2 Espanyol, Barcelona 2-2 Real Madrid. Hoy: 16hs Leganés vs Levante.