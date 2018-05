Inflación del 15% será incumplida

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El ex presidente del Banco Central Martín Redrado advirtió ayer que la meta de inflación del 15 por ciento "va a ser incumplida", al argumentar que "está altamente superada por la realidad"."Sin duda, es preocupante haber tenido una devaluación de casi 10 por ciento de nuestra moneda", subrayó.Según su consideración, "es un tema preocupante, pero tiene solución", mientras recomendó: "Hay que torcerle el brazo al mercado y fortalecer la demanda del peso".En declaraciones a Radio 10, sostuvo que "el Banco Central no tiene que descansar sólo en la tasa de interés porque es una curita en una herida".Estimó que "se puede estabilizar el mercado cambiario en unos días", pero aclaró que "después hay que tener un plan económico para impulsar el consumo, la producción e inversión y las exportaciones"."Los dólares vienen de las exportaciones, pensar que uno quiere depender del dólar financiero pone al país en una situación de vulnerabilidad", apuntó.El economista puntualizó que se dieron "errores fundamentales" y argumentó que ello se vincula con que "se pensaba que no había traslado a precios con la variación del tipo de cambio".Además, analizó que "se usó la tasa de interés para anclar las expectativas inflacionarias, lo cual alentó capitales especulativos" y señaló que "falta un plan económico en el cual las variables vayan en una misma dirección para generar certidumbre entre los argentinos"."La meta va a ser incumplida", pronosticó y aseguró que "la tuvieron que cambiar en diciembre, probablemente hablen en el último trimestre de cómo bajó la inflación".De ese modo, alertó que "la meta de inflación está altamente superada por la realidad".Por otro lado, se refirió a las reservas internacionales y evaluó que "lo que preocupa no es su utilización, sino usarlas bien para que el mensaje sea contundente y no seguir alimentando una corrida"."Hoy no me preocupa el nivel de reservas internacionales, sino de permanecer en el acceso a los mercados. Tenemos suficientes reservas", aseguró.