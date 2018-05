Era gol, mal anulado

(Especial para LA OPINIÓN). - Atlético de Rafaela estaba obligado a hacer todo el desgaste. Tenía que ganar, no le servía otro resultado y es por eso que con el correr de los minutos y la seguridad que mostró el arquero Ríos a lo largo de los 90 hacía suponer que no iba a poder quebrar el cero. Se jugaba el segundo minuto de adición y hasta Ramiro Macagno fue al área rival para intentar cabecear un córner a favor. Mauro Albertengo fue el que se elevó más alto que todos y ganó en el punto penal para anotar de cabeza. Pero cuando el delantero se iba a festejar y se desataba toda la ‘locura’ de Atlético (con ese gol conseguía el pasaje a la semifinal del reducido), Luis Álvarez marcó falta de Albertengo. Infracción que sólo el árbitro vio, ni su asistente Leandro Núñez fue cómplice, ya que éste salió hacia la mitad de cancha convalidando el tanto.

Sin demasiadas explicaciones luego del 0 a 0 en Adrogué, Álvarez señaló: “Lo anulo porque veo que se le trepa al defensor”.

Por su parte, Mauro Albertengo declaró. “No quiero desconfiar de la palabra del árbitro, para mí se equivoca, no fue foul, fue gol. No la ve, está atrás mío, una decisión, es un segundo, se equivocó y ahora ya está. Me pasó un montón de veces esto, me duele un montón, pasan los años, en distintas categorías siempre me pasa una de estas y me tengo que volver a mi casa, arrancar todo el año de vuelta, teníamos una ilusión muy grande”.

Luego el delantero agregó: “Es una equivocación que nos termina dejando afuera, es una lástima porque teníamos toda la ilusión y con este gol nos iba a dar mucha fuerza y ánimo para lo que venía, íbamos a estar muy bien de la cabeza.



- ¿Si ese gol era a los 20 minutos del PT pensás que lo cobraba?



- Lo buscamos todo el partido, no podíamos entrar, el arquero de ellos hizo un gran partido. Llegó en la última, sabíamos que teníamos que seguir insistiendo, que íbamos a terminar abriendo el marcador y fue en una de las últimas, me llama la atención porque el juez de línea sale corriendo para la mitad dando el gol, lo anula el árbitro que estaba en una posición incómoda para ver la jugada. No estoy desconfiando, fue una equivocación, él la vio así. Cuando la vea de vuelta se va a querer matar porque se equivocó pero es así, no le podemos caer al árbitro.



- Da más bronca que la campaña se termine de esta manera, con un error arbitral que los deja afuera de la posibilidad de un ascenso…



- No. Arrancamos irregular, luego conseguimos una regularidad que nos puso en la primera posición durante gran parte del torneo, después sobre el final no le encontramos la vuelta, el equipo tuvo un bajón anímico en donde no pudimos encontrar goles, triunfos y nos caímos. Logramos clasificar, renovamos las ilusiones por eso si ganábamos este partido iba a ser de gran envión anímico para todo el grupo e íbamos a tener grandes chances de lograr el ascenso. El análisis es más grande, no hay que quedarse con esta jugada, hay muchas cosas que tendríamos que haber mejorado durante el año y no lo pudimos hacer. Nos vamos con bronca, hay que seguir, el fútbol es así.