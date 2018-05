El gobierno nacional "cada día se hunde más"

BUENOS AIRES, 7 (NA). - El exjefe de Gabinete Aníbal Fernández consideró ayer que el Gobierno "cada día se hunde más" y auguró "un triunfo muy grande de la oposición" en 2019."Cada día se hunden más. Gracias a Dios no les va a alcanzar el blindaje mediático que tienen", aseguró.En declaraciones a Radio 10, el exfuncionario kirchnerista afirmó que las encuestas que le otorgan una ventaja a Cambiemos sobre sus competidores están "pagadas" por el Gobierno y que por el contrario se está en "camino a un triunfo muy grande de la oposición"."Las encuestas pagadas por ellos mismos me tienen sin cuidado. No creo que pueblo se autoflagele. Dejen de alimentar a los verdugos. Estamos camino a un triunfo muy grande de la oposición", se esperanzó.Y añadió: "No tengo dudas de que vamos a llegar a buen puerto con algunos de los candidatos que están dando vueltas que tienen estatura para poder serlo".En el lote de posibles candidatos del peronismo, mencionó a la senadora nacional Cristina Kirchner, pero también incluyó otros dirigentes como Felipe Solá, Alberto Fernández, Jorge Capitanich y Agustín Rossi."Hay que definir qué políticas queremos llevar a la práctica. Si eso es acordable y las concesiones que hay que hacer no son tan grandes, no va a haber inconvenientes", confió.Sobre la situación económica luego del corrimiento cambiario que generó un sacudón en los precios y un aumento de las tasas de interés, Fernández opinó que "el país está hecho mierda"."Hasta que hablaron los ministros me había empezado a preocupar pensando que el país estaba hecho mierda. Una vez que hablaron los ministros confirmé que el país estaba hecho mierda", dijo.En este marco, cuestionó al Gobierno por haber responsabilizado a la oposición del alza del dólar del pasado jueves: "Están buscando nuevos responsables de sus fracasos. Las explicaciones son impresentables y el pueblo argentino no aguanta más".Al respecto, definió al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como "un señor de baja estatura y de bajo nivel intelectual".