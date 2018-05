Atacaron a tiros la casa del presidente comunal

La casa del presidente de la comuna de Timbúes, Amaro González, fue baleada el sábado por un grupo de personas. El atentado ocurrió en Mitre al 100 de esa localidad ubicada a 30 kilómetros al norte de Rosario.A las cinco de la mañana, la vivienda de la familia sufrió el impacto de tres tiros. El único que estaba descansando en la habitación en ese momento era el mandatario local, su esposa se encontraba en el patio, y su hija en el living, mirando una serie. Fue la joven de veinte años quien en una crisis de nervios despertó a su padre y le contó lo sucedido.Sentado en su casa, preocupado, con un móvil policial aprontado en la puerta de su domicilio, Amaro González recibió a La Capital y narró: "Me había acostado a las 2:30 mirando una película, y Marcela, mi señora, estaba con Delfina, mi hija mayor. Alrededor de las cinco entró mi hija llorando, me sorprendió porque pensé que le había pasado algo a mi señora o a los chicos, que estaban afuera de casa. Ahí me contó que sonaron tres disparos".El jefe comunal llamó a la Guardia Urbana y a la policía, quienes acudieron a la casa y encontraron tres impactos de bala: uno en la pared del dormitorio del matrimonio, uno en la vereda, y otro en el tapial.Las primeras hipótesis describieron que las detonaciones se efectuaron desde un auto que circulaba en sentido oeste a este. Vecinos vieron que era un vehículo negro importado: "Con la descripción llegamos a la conclusión que se trató de un Audi negro", indicó González. Y afirmó que los detalles recabados darían con el perfil de un comerciante de la localidad que tiene en la región una cadena de maxikioscos. El hombre habría discutido con un policía y un efectivo de la Guardia Urbana horas antes.Sobre el contexto en el que se originó el ataque, el jefe comunal enfatizó: "La vinculación que podría tener con esta persona, que nunca tuvo un problema personal conmigo, es política. Hoy está militando para la minoría de la comuna y desde allí creo que hoy toma esta posición adelantado a los tiempos electorales. El año pasado la campaña política fue muy violenta, con un montón de denuncias infundadas, (cuya falsedad ) pudimos demostrar", reflexionó.