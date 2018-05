Es ciego y comenta fútbol de la Liga

La historia fue revelada en el suplemento Vos del diario La Voz del Interior.

"Federico es uno más y por ahí te olvidás de su problema... le decimos así, pero en realidad no es un problema. La otra vez lo dejamos arriba del techo y nos olvidamos de ayudarlo a bajar", contó Mario Vitale, director de la radio.

Jornada de sábado en pleno otoño, y transmisión de un partido por la Liga disputado por el Club El Carmen.

A falta de cabina se utiliza el techo del vestuario. Al lugar se accede por una primitiva escalera de madera. Por allí se subieron los equipos de la radio, y luego vino el tiempo de ascenso de relator y comentarista.

Y Federico Belbruno es quien realiza la última tarea. Con seguridad transitó los peldaños, y ante una pregunta expresó "no no soy ejemplo de nada. Lejos de eso. Soy un vago común nomas. Y tengo suerte de poder hacer algo con las cosas que me gustan: la radio y el fútbol. Es lo que disfruto. Estar acá. Escuchar estos sonidos. Subir al techo, armar los equipos y transmitir".

"Fede", como lo llaman, tiene 26 años y que hace unos meses se recibió de periodista deportivo en el Instituto Mariano Moreno, en Córdoba capital.

TIEMPO DE RADIO

Federico tiene un programa de radio de 10 a 13 en FM 107.5 Radio Ciudad, y los sábados son una fiesta: primero fútbol en la radio municipal y después del partido sigue con la misma emisora haciendo un programa de cuarteto que es la previa de los bailarines: se llama "Ponete a punto", y va de 19 a 22.

"Soy un vago caravanero. Soy hincha de Belgrano y me encanta ir al Gigante. Soy socio. Al Kempes se me hacía más difícil. Alberdi está cerca del centro y me voy solo, a la popular. Y los viernes me encanta ir al Sargento con mis amigos", manifestó en medio de la transmisión del cotejo entre El Carmen y Los Andes.

"Hay gol de Talleres. "Lo marcó Aldo Araujo. Gana el Matador 1-0", expresó "Fede" en su micrófono.

A su lado, Matías Vega -relator e ideólogo de esta linda locura de relatar arriba del techo con un comentarista que no ve, pero que acierta todas las jugadas en sus conceptos-, destacó "no es joda. 'Fede' ve mejor el fútbol que todos nosotros. Entiende todo. Me sigue bien lo que voy relatando y tira una idea. Siempre la clava al ángulo. No te das cuenta de que es ciego. Es un fenómeno y un gran pibe. Nos hicimos muy amigos, y eso que somos de Talleres y Belgrano".

TIEMPO DE AGRADECIMIENTO

"Gracias a Matías entré en la radio. Me tiró una línea y nos metimos a hacer esto. Ya vamos por la cuarta transmisión. Y la verdad que es hermoso vivir todo esto. Y hemos tenido mucha repercusión en el pueblo”, agregó Federico Belbruno, hijo de Juan Carlos (tiene un puesto en el Mercado de Abasto) y Mónica (ama de casa).