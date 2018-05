Presidente de DAIA: "pidió dinero y avanzó sobre una actriz"

Todo comenzó luego de que Esmeralda Mitre puso en duda (en una entrevista) la cantidad de judíos muertos durante el nazismo. "Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran 6 millones pero quizá no fueron tantos", sostuvo. En ese momento, la actriz intentó aclarar una polémica frase de su expareja, Darío Lopérfido, sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura militar.

RECHAZO DE COHEN SABBAN

Uno de los primeros en rechazar sus dichos fue Cohen Sabban. "No puede ni debe existir duda alguna sobre el número de judíos asesinados durante el nazismo", expresó. Posteriormente las partes se reunieron y aclararon el tema. "Pido perdón y me retracto sobre todo lo sucedido, por haber ofendido a la más grande tragedia de la humanidad", expresó la actriz.

PRESUNTA EXTORSION

Al día siguiente, volvió a hablar con Sabban y en esa conversación se habría producido una extorsión por parte del presidente de la DAIA, y la situación se conoció por estas horas.

Una alta fuente de la DAIA le contó a TN.com.ar cómo sucedieron las cosas. "Esto fue una mala conducta de Cohen Sabban, que en una situación de perdón, le pidió dinero a Mitre para la misión de la DAIA y luego intentó avanzar sobre ella".

Y agregó "es improcedente que mezcles una situación con la otra".

"SITUACION DESAGRADABLE"

A través de un comunicado, la actriz explicó que "he vivido una situación desagradable como mujer y como víctima de un pedido de dinero improcedente. Para que sucesos así no vuelvan a repetirse con otra persona lo he hecho conocer a quienes correspondía a fin de que se tomaran las medidas pertinentes. Dichas medidas ya han sido tomadas. Como no busco ni el estrépito público ni la venganza, no voy a iniciar acciones legales, ni a hacer declaraciones ni a proporcionar detalles sobre los hechos. Defiendo mi privacidad y mi carrera artística, que ha sido construida sobre la base del trabajo honesto y no del escándalo".

NUEVO PRESIDENTE

Alberto Indij, vicepresidente 1°, asumirá mañana la presidencia de la DAIA,