Carrió auguró triunfo de Macri en el 2019

BUENOS AIRES, 6 (NA). - La líder de la Coalición Cívica- ARI, Elisa Carrió, auguró ayer que en las elecciones de 2019 el presidente Mauricio Macri "va a renovar" su mandato y planteó que "los inversores solo tienen miedo" a que Cambiemos pierda, al tiempo que señaló una nueva polarización con el kirchnerismo.

Luego de un viaje por Estados Unidos, Carrió volvió a la escena pública esta semana para mostrarse junto a funcionarios del Gobierno y pedir "tranquilidad" frente a la pronunciada suba del dólar que puso en alerta al Gobierno.

En este contexto, la diputada nacional le restó importancia a la corrida cambiaria, defendió al Gobierno y afirmó que "la República va a terminar bien, Macri también, va a renovar", al tiempo que aseguró que "no hay que preocuparse por nada".

"Los inversores sólo tienen miedo a que nosotros no ganemos y que el kirchnerismo logre boicotearnos y con las medidas demagógicas. Lo que hace el kirchnerismo y el PJ es asustar a los inversores", agregó la co-fundadora de Cambiemos en declaraciones a Radio Mitre.

De esta manera aludió al proyecto del peronismo para morigerar la suba de las tarifas de los servicios públicos, que abrió una discusión política y económica durante la semanas previas a la suba del dólar que el Gobierno atribuyó, en parte, a esa iniciativa opositora a la que considera "demagoga".

En ese sentido, explicó que "el Presidente no es insensible" por las medidas económicas que se llevan a cabo, ante lo cual remarcó que el jefe de Estado "está muy comprometido con la responsabilidad que le dieron los argentinos y uno de los problemas que hay es el déficit".



MERCADO CAMBIARIO

Por otra parte, Carrió aseguró que el pasado jueves hubo "una jugada de último momento por un millón de pesos" en el mercado cambiario que disparó la cotización del dólar y apuntó contra un banco que "tiene fondos agropecuarios y trabaja con una sociedad de bolsa de Rosario", al tiempo que señaló que sigue "investigando quién" realizó esa operación, aunque indicó que "pareciera ser que no se trata ser de una cosa grave".

"No es tanta la corrida cuando uno ve lo que pasó en el mundo los días anteriores como consecuencia de la suba de la tasa de interés en Estados Unidos, no fue una cosa dramática. A estas cosas nos tenemos que acostumbrar. Sí hubo una jugada de último momento, media hora antes del cierre, de un millón, porque el dólar a futuro sigue media hora más", sostuvo la ideóloga de Cambiemos.

En diálogo con Radio Mitre, la diputada nacional precisó que la operación cambiaria "fue de un pequeño banco, el Meridian, pero que tiene fondos agropecuarios y trabaja con una sociedad de bolsa en Rosario. Según ellos fue una demanda de un millón de pesos".

Y agregó: "Sigo investigando quién le puso ese millón. Pero pareciera ser que no se trata ser de una cosa grave. A veces hay esos movimientos para fijar el dólar de cara al contado y a la liquidación" de productos agropecuarios.