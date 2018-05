Ferro frente a Peñarol en el encuentro de ida

Ferrocarril del Estado recibirá esta tarde a Peñarol en el partido de ida de la primera fase de la Copa Santa Fe que organiza la Federación Santafesina de Fútbol. El encuentro se disputará desde las 15:30 en barrio Los Nogales, con el arbitraje de Franco Ceballos, con Rodrigo Pérez y Sergio Romero como asistentes.Demás está decir como esperan ambos equipos y sus hinchas este duelo que se ha vuelto tan especial en los últimos años en el fútbol doméstico. El dato alentador es que hoy podrá disputarse con público de ambas hinchadas (no así el que jugarán entre semana por Liga Rafaelina, porque será en horario nocturno, que será solo con locales).Los dos equipos ya conocen lo que es jugar este torneo, pero nunca se habían enfrentado entre sí. En la primera edición Peñarol superó un par de fases y luego fue eliminado por Unión de Sunchales, mientras que el año pasado no pudo superar un desempate con Florida de Clucellas. Luego, la Flora eliminó a los Bichos Colorados en la instancia inicial.Más allá de la mejoría climática de la víspera, es probable que el campo de juego esté un poco pesado por las lluvias de toda la semana. Sumado a que ambos elencos jugarán con dientes apretados este "clásico", el que cometa menos errores tendrá mayores chances de salir airoso en los primeros 90 minutos. Recordemos que la revancha será el domingo 13 en Villa Rosas.El equipo que salga airoso de esta serie se enfrentará en la siguiente instancia a 9 de Julio.POCOS PARTIDOSDebido a las lluvias de la semana, además del encuentro entre los equipos de la Liga Rafaelina, sólo se jugarán otros cuatro partidos hoy por la Copa Santa Fe: Ex Alumnos vs. Huracán (Liga Ocampense); Tigre vs. Matienzo (Reconquistense); El Pirata vs. Central Helvecia (Paivense) e Irigoyense vs. Unión (Galvense).