Ben Hur ante Quilmes en el choque de líderes

El partido entre Ben Hur y Argentino Quilmes es sin dudas el plato fuerte de la séptima fecha del torneo Apertura de Primera A de la Liga Rafaelina de Fútbol, a disputarse esta tarde de manera parcial, en el nuevo horario de las 15:30 (reserva 14 horas). El encuentro está programado en el estadio Parque del Lobo y será dirigido por Enrique Calderón.Las escuadras dirigidas por Gustavo Kestler y Héctor Rudi Viotti llegan punteros a esta jornada, motivo por el cual intentarán prolongar su buen presente. En un torneo con unos cuantos animadores, más allá de que estos dos equipos están en la cima, sacarle tres puntos a un rival directo puede ser fundamental, de allí que se espera un cotejo disputado con mucha intensidad.BH tiene hasta aquí un buen caudal ofensivo en el cual sustenta su momento favorable, en especial con Braian Noriega, uno de los goleadores del torneo. Pero Quilmes no se queda atrás con la dupla Juan José Weissen y Denis Caglieris, sobre todo este último que anotó 4 de los 6 tantos del equipo.El otro encuentro importante de la fecha se disputará en barrio Barranquitas, donde Sportivo Norte recibirá a Brown de San Vicente, ya que se enfrentarán el local que marcha tercero y el escolta de los líderes.Recordemos que fueron postergados Atlético - 9 de Julio (para el lunes) y Ferrocarril del Estado - Peñarol (para el miércoles).Este es el programa de hoy: Ben Hur vs. Quilmes (Enrique Calderón); Florida de Clucellas vs. Dep. Tacural (Angelo Trucco); Unión de Sunchales vs. Dep. Ramona (Guillermo Tartaglia); Argentino de Humberto vs. Dep. Libertad (Claudio González); Sp. Norte vs. Brown de San Vicente (Sebastián Garetto).FINALES DEL PREPARACIONLas finales del “Preparación” de Primera “B” se jugarán en Talleres de María Juana (la Zona Sur), y en Libertad de Sunchales (Zona Norte).En María Juana la definición de Reserva entre Atlético y La Hidráulica tendrá el arbitraje de Darío Suárez, mientras que el partido principal entre B. Bochazo de San Vicente y Sp. Santa Clara será dirigido por Ariel Gorlino, a las 15:30.En Sunchales, la reserva entre Independiente de San Cristóbal y Dep. Bella Italia será dirigida por Raúl Cejas, mientras que la final entre Argentino de Vila y Tiro Federal de Moisés Ville tendrá el contralor de Javier Simoncini, también a las 15:30.Este domingo también se jugará el encuentro pendiente entre Moreno de Lehmann y Sp. Roca, con arbitraje de Gustavo Vigistain.ARRANCA LA "C"Este domingo se disputará la primera fecha del torneo Apertura de Primera C, con estos encuentros: Belgrano vs. Juv. Unida (Guillermo Vacarone); Sp. Aureliense vs. Defensores de Frontera (Raúl Rodríguez) y Dep. Susana vs. San Isidro (Gonzalo Hidalgo).