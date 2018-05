¿Cómo dar visibilidad a una pyme en el mundo digital?

¿Cuál es la forma más efectiva de darle visibilidad a una pyme? ¿Cómo competir con las grandes empresas cuando se tiene un presupuesto reducido? Es muy común que surjan estos interrogantes cuando se quieren obtener buenos resultados pero sin invertir demasiado.

Gurú, la agencia digital que presta servicios a pymes y emprendedores, aconseja 5 medios en los que cualquier pyme debería estar para lograr una gran visibilidad en el mundo digital.

1. Página web: es un punto de partida para empezar a desarrollar diferentes estrategias de marketing en internet. Es un espacio de bienvenida para quienes te buscan en la red, por lo que debe transmitir una imagen contundente que inspire confianza y proyecte profesionalismo junto a contenidos de calidad.



2. Buscadores: tener un sitio web es el primer paso pero, ¿Cómo lograr que la gente la visite? Un buen posicionamiento web (SEO) es una de las principales herramientas para lograr que los usuarios nos encuentren, que puedas atraer más clics y más clientes potenciales. A través de una estrategia de palabras clave en los principales buscadores, tu negocio aparecerá en pantalla cada vez que un usuario busque el producto que ofrecés o cada vez que escriba el nombre de tu marca. Otro ejemplo es paginasamarillas.com.ar, un buscador comercial que brinda a sus clientes un alto tráfico de usuarios a través de innovadoras herramientas.



3. Redes sociales: llegaron para quedarse y hoy son medios indispensables para llegar a todo tipo de audiencias. Estos medios no solo te ayudan a alcanzar un público mucho más amplio, sino que te permiten interactuar con clientes fidelizados y establecer una relación con aquellos que todavía no has alcanzado. Construye toda una comunidad alrededor de tu marca, no te limites solo a Facebook, Twitter o Instagram, es importante llegar también a Linkedin, Snapchat o Pinterest.



4. Dispositivos móviles: ¿Sabías que 9 de cada 10 argentinos que accede a internet lo hace desde un celular?* Hoy en día los consumidores buscan y comparan información de productos y servicios desde la palma de sus manos. Las empresas no pueden ser ajenas a esta tendencia y deben desplegar acciones específicamente enfocadas hacia el universo móvil.



5. Páginas Amarillas: es el medio impreso de consulta más importante del país. Anuncios en la guía de tu barrio, zona o localidad le dan presencia a tu marca e incluso la interacción inmediata a través de formatos como anuncios con número traqueable (se trata de un anuncio con número que permite medir su efectividad conociendo la cantidad de llamadas que recibís al mes gracias a él). Páginas Amarillas también cuenta con versión online y APP, que permiten desarrollar estrategias que mezclan lo físico y lo virtual.



Lo ideal es unir estos cinco medios para lograr una presencia completa y contundente en internet. gurú, te aconseja que todas estas acciones se complementen a la perfección para lograr la efectividad y que no requiera grandes inversiones. Los primeros resultados se verán en poco tiempo, y con esfuerzo y dedicación, la mejora a largo plazo será evidente.



ACERCA DE GURÚ

Y PUBLICAR

La multilatina conformada por Publicar y gurú (antes hibu) se ha especializado en acompañar, asesorar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, para hacer que la estrategia de publicidad integral tenga sentido para el tipo, categoría, tamaño y objetivos de la Pyme o negocio.

Sus 59 años de experiencia y más de 1.800 colaboradores en los países en los que opera (Colombia, Ecuador, Panamá, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Argentina, Perú, Chile, México y República Dominicana) desarrollan y comercializan productos para dar presencia, aumentar tráfico y acelerar conversión a ventas con el único propósito de que las Pymes mejoran su competitividad en un entorno cada vez más globalizado y cambiante.



(*) Fuente de acuerdo a un informe de Internet Media Services (IMS)