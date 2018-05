Piden que no posterguen la licitación de la Ruta Nº 22S

En informe de prensa se destacó que esperan que concreten la apertura de sobres de la licitación para la pavimentación de la ruta 22 en el tramo Marini – Colonia Bicha anunciada para el próximo 18 de mayo. El Ministerio de Infraestructura y Transporte de Santa Fe viene postergando mes a mes la apertura sin causa, por lo que esperan que esta quinta convocatoria sea un hecho real y concreto."La única información que tenemos es que está convocada para el próximo 18 de mayo la apertura de sobres en un acto a realizarse en Eusebia, pero es esta la quinta fecha que fijan, hace del año pasado que vienen suspendiendo y poniendo nueva fecha la licitación sin darnos razones concretas", manifestó un tanto indignado el presidente comunal de Colonia Bicha, Adolfo Ferrero por la falta de cumplimiento del compromiso asumido para ejecutar la referida obra.El diputado Omar Martínez, quien unos días atrás se entrevistó con el Gobernador, informó que "la obra está en carpeta, la decisión del gobernador está tomada, esta es la quinta fecha que ponen, por lo que no creo que la vuelvan a cambiar".El gobernador junto al Ministro de Infraestructura y Transporte anunciaron a través de todos los medios que antes que termine el año 2017 se realizaba el acto licitatorio de la pavimentación de la ruta provincial 22 en el tramo que une a las localidades de Pueblo Marini, Eusebia y Colonia Bicha, que vienen gestionando desde hace una década. Esto incluso también había sido informado de la misma manera por el senador Alcides Calvo y el diputado Omar Martínez, pero hasta el momento lo único concreto es que cambiaron la fecha cinco veces.La obra estaba programada para ser licitada en el 2017, hubo idas y venidas, primero se iba a licitar Marini – Bicha, se dejó de lado y se licitó antes Bauer y Sigel – Josefina, a pesar que ambas poblaciones cuentan con salidas pavimentadas "ponen una fecha, generan expectativa en la gente que hace décadas espera esta ruta en apoyo a la actividad productiva, a los pocos días la cambian, no brindan ninguna explicación, esperamos que el 18 de mayo no vuelvan a suspender y tengamos que generar alguna acción para que atiendan los intereses productivos", resaltó el mandatario comunal."Nosotros seguimos insistiendo que la ruta 22 tiene un futuro enorme, es una necesidad real, concreta y demostrable para toda la gente que habita este sector de la provincia, la conexión con la ruta 34 y la autovía 19 es importante a través de esta ruta, así que vamos a hacer todo lo necesario para que se concrete, porque la nuestra es una zona tambera muy fuerte y viene siendo esquilmada por falta de vías de comunicación. Se hicieron otras rutas que productivamente no tienen nada que ver con nuestra realidad, lo que demuestra que hay fuerzas que se obtienen de otra forma, si vuelven a postergar vamos a tener que acudir a las mismas".