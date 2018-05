Por cada diagnosticado hay ocho personas que ignoran que padecen la enfermedad

BUENOS AIRES, 5 (NA). - La celiaquía es la enfermedad crónica intestinal más frecuente en Argentina y por cada celíaco diagnosticado, hay ocho personas que aún no saben que padecen la enfermedad.Así lo determinó la Asociación Celíaca Argentina, que además confirmó que se estima que alrededor de 400 mil personas pueden ser celíacas y cada vez son más quienes llegan al diagnóstico.Según estudios oficiales, en los niños la prevalencia es aún mayor, 1 de cada 79 puede ser celíaco, y también en las mujeres la prevalencia oscila entre el 5 al 15%."El diagnóstico puede confirmarse en cualquier momento de la vida, desde la lactancia hasta la adultez, y tienen mayor predisposición de ser celíacas las personas con algún antecedente familiar que ya padezca esta intolerancia", asegura Silvia Vera Tapia presidente de la Asociación Celíaca Argentina.En el último tiempo, según datos de la Asociación, aumentaron las consultas en los centros de salud y son las mujeres las que reúnen a la mayoría de los casos.La celiaquía es la intolerancia permanente al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y productos derivados de esos cuatro cereales.Los síntomas son muy variados y no siempre se los asocia directamente con la enfermedad.Además de los síntomas típicos (diarrea crónica, la distensión abdominal, pérdida de peso y desnutrición) que son más frecuentes en los niños, existen otros que también pueden dar indicio de la enfermedad como son anemias sin otra causa, talla baja, trastornos del esmalte dental, aftas recurrentes, dermatitis herpetiforme, etc.El único tratamiento posible es seguir una dieta estricta libre de gluten, sin transgresiones y de por vida, ya que el no cumplimiento de la misma, puede ocasionar complicaciones en el organismo.Con respecto al tratamiento, Vera Tapia aseguró que "con referencia al consumo en el hogar, muchas veces lo familiares tienden a consumir también alimentos libres de gluten, no solo para acompañar, sino por precaución para evitar la contaminación cruzada".El próximo 5 de mayo es el Día Internacional del Celíaco, por lo que desde la Sede Nacional de la Asociación Celíaca Argentina se llevarán a cabo diferentes actividades abiertas a la comunidad, como clases de cocina, charlas informativas y degustaciones de productos.