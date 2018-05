Jaguares ahora se acostumbró a ganar

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Los Jaguares argentinos agrandaron esta madrugada su historia en el Super Rugby, al hilvanar por primera vez su cuarto triunfo consecutivo, gracias a un 23-19 sobre los poderosos Chiefs en Nueva Zelanda, que los ubican en buena posición de cara a los Playoffs por el título.Inflados de confianza, los dirigidos por Mario Ledesma transitan su mejor momento de sus tres temporadas en el torneo de clubes más importante del Hemisferio Sur. Chiefs fue la franquicia de mejor rendimiento en los últimos siete años de la competencia y es uno de los candidatos al título 2018, por eso la relevancia de la victoria, sumado a la condición de visitante.Jaguares, que compite en su totalidad con jugadores de Los Pumas para conseguir el roce internacional que se le exigió durante mucho tiempo, plantó cara en el remotísimo International Stadium de Rotorua, Nueva Zelanda. La defensa fue el pilar donde se asentó Jaguares para edificar el triunfo contra un rival que alineó a cuatro habituales convocados a los All Blacks.Al final, cuando los nervios afloraron y el local jugó sus últimos cartuchos, volvió a ser el tackle el factor que inclinó la balanza para el lado del equipo de Mario Ledesma. Chiefs, semifinalista de las últimas dos temporadas, cerró el primer tiempo con un par de penales que lo mandaron al descanso en ventaja 12-10, pero Jagaures inició el segundo tiempo con ímpetu y dio vuelta la historia.Un try de Ramiro Moyano, más un try-penal y las patadas certeras de Nicolás Sánchez fueron los puntos del conjunto "Naranja". Queda la preocupación por la lesión en la rodilla de Tuculet, máxime considerando los próximos compromisos de los Pumas, que reciben a Gales (dos partidos) y Escocia en junio. Fue el sexto triunfo en once partidos de Jaguares, que escaló al menos temporariamente a la séptima ubicación de la tabla general del Super Rugby, en buena posición de cara a los playoffs.Ahora vendrá una necesaria semana de descanso y luego el regreso a Vélez para dos partidos clave en la carrera por los cuartos de final, ante Bulls y Sharks, dos rivales directos. Luego, la ventana de junio a la que los Pumas llegarán con la confianza por las nubes.Jaguares alistó a Joaquín Tuculet (c); Ramiro Moyano, Matías Orlando, Jerónimo de la Fuente y Emiliano Boffelli; Nicolás Sánchez y Gonzalo Bertranou; Marcos Kremer, Javier Ortega Desio y Tomás Lezana; Tomás Lavanini y Guido Petti Pagadizábal; Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Santiago García Botta. Entrenador: Mario Ledesma.Cambios: ST Juan Cruz Mallía por Moyano; 11m, Agustín Creevy por Montoya; 17, Santiago Medrano por Tetaz Chaparro; 20, Santiago González Iglesias por Tuculet; 26, Matías Alemanno por Petti Pagadizábal; 28, Javier Díaz por García Botta; 32, Leonardo Senatore por Lezana. Suplente: Martín Landajo.Tantos en el primer tiempo: 7m, 23m, 39m y 41m, penales de McKenzie (C); 19m penal de Boffelli (J); 27m gol de Sánchez por try de Moyano (J). Tantos en el segundo tiempo: 2m y 30m penales de Sánchez (J); 10m try-penal (J); 42m gol de McKenzie por try de Parete (C).Amonestados: 9m, Alardice (C); 10, Messam (C).Estadio: Rotorua International. Arbitro: Mike Fraser (Nueva Zelanda).