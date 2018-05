Liga: Todo suspendido

La lluvia tampoco permitió que anoche puedan jugar Atlético de Rafaela y 9 de Julio, encuentro que se reprogramó para el próximo lunes. La 7° fecha del Apertura de Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol no puede empezar y habrá que aguardar cómo sigue el tiempo para ver si mañana se juega el grueso de partidos.

Para hoy, lo que tiene que ver con Inferiores e Infantiles, ya fue suspendido en la noche de ayer.

Domingo 6/5, a las 15.30 hs. (Reservas 14 hs.): Ben Hur vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Brown de San Vicente, Florida de Clucellas vs. Deportivo Tacural, Unión de Sunchales vs. Deportivo Ramona, Argentino de Humberto vs Deportivo Libertad. Lunes 7/5, a las 21.30 hs. (Reserva 20 hs.: Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio. Miércoles 9/5, a las 21.30 hs. (Reserva 20 hs.): Ferrocarril del Estado vs Peñarol.