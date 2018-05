Tarifas: insisten con la ley para moderar aumentos

BUENOS AIRES, 5 (NA). - Los diputados del Bloque Justicialista y del Frente Renovador oficializaron ayer la convocatoria a una sesión especial para el próximo miércoles, con el objetivo de aprobar el proyecto para moderar los aumentos de tarifas.

La sesión fue convocada para las 12:00 mediante un escrito firmado por los jefes del Frente Renovador, Graciela Camaño, y de Argentina Federal (Justicialista), Pablo Kosiner; los massistas Felipe Solá, Marco Lavagna, Alejandro Grandinetti y Marcela Passo; los justicialistas Diego Bossio, Pablo Yedlin y Sergio Ziliotto, y Araceli Ferreyra, del Movimiento Evita.

Además del proyecto con el que el peronismo intenta cambiar el esquema tarifario dispuesto por el Gobierno, se incluyó el de Financiamiento Productivo que reforma la Ley de Mercado de Capitales.

Se trata de un gesto a Cambiemos, que tiene especial interés en aprobar esa ley y convocó para ello a otra sesión especial para el mismo día a las 10:30.

Así, en primer lugar se trataría el proyecto sobre Financiamiento Productivo -sobre el que se espera un debate rápido- y luego la oposición deberá reunir el quórum para tratar su proyecto sobre tarifas de electricidad, gas y agua.

La iniciativa plantea retrotraer los valores a noviembre de 2017 y establecer que los aumentos no superen el índice de variación salarial para consumidores residenciales y, para las pymes, que no sean superiores al aumento de precios mayoristas.

Además, el proyecto propone una recorte del 50% del IVA que se cobra en las facturas, aunque fuentes parlamentarias señalaron a NA que los diputados están evaluando eliminar este punto debido a que varios gobernadores, además del Poder Ejecutivo, se expresaron en contra.

Tanto para conseguir el quórum como para aprobar el proyecto será clave el comportamiento de los diputados que responden a los gobernadores peronistas Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Juan Manzur (Tucumán), y al misionero Hugo Passalacqua.

Ese conjunto de mandatarios le quitó respaldo al proyecto en los últimos días, aunque hasta el momento en el interbloque Argentina Federal -donde se agrupan buena parte de los diputados de esas provincias- no hubo presiones de los jefes provinciales, según indicaron a NA fuentes de esa bancada.



COSTO FISCAL DE

$23.000 MILLONES

En tanto, el interbloque de diputados de Cambiemos realizó un análisis sobre el proyecto del peronismo para moderar los aumentos tarifarios y advirtió que el costo fiscal sería de casi 23.000 millones de pesos. "En función de las estimaciones realizadas el costo fiscal por reducción de recaudación de IVA alcanzaría los $22.950 millones para 2018 y los $26.350 millones para 2019, es decir un total de $49.300 millones", señala el informe solicitado por el presidente de la bancada, Mario Negri.

De esa manera, el oficialismo le apunta al artículo del proyecto opositor que propone reducir en un 50% el IVA que se cobra sobre las tarifas de gas, electricidad y agua, algo que también fue cuestionado por varios gobernadores.

Sobre esto, el informe realizado por asesores del interbloque Cambiemos indicó que al ser el IVA un impuesto coparticipable, "el impacto en las cuentas provinciales por la caída en la recaudación del impuesto alcanzaría un total de $25.500 millones ($11.900 millones en 2018 y $ 13.600 en 2019)".