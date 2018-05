Midgets del Litoral: nueva suspensión en San Antonio

La dirigencia del Club Atlético Belgrano esperó hasta último momento para tomar una decisión que se presentaba como irreversible desde que comenzó a llover en nuestra región.

Esas precipitaciones, que no dieron tregua desde el inicio de la semana, ya obligaron a reprogramar la tercera fecha del Torneo Oficial "Aníval `Chuno´ Alemani" el martes anterior.

Ayer se confirmó una nueva suspensión de la competencia al no variar las condiciones del tiempo y por lo tanto no se correrá mañana en el tradicional circuito "Atilio Carinelli (h))".

En consecuencia, habrá que esperar la resolución que tomen en las próximas horas la Asociación Midgets del Litoral, la Asociación de Pilotos y el Club Atlético Belgrano.

Juzgamos propicio recordar que por calendario, está prevista la disputa de la cuarta fecha -una carrera especial con pilotos invitados- para el viernes 25 de mayo (feriado nacional) en el circuito "Juan F. B. Basso" de Vila.

Este fin de semana o en los primeros días de la próxima seguramente habrá novedades relacionadas con el futuro desarrollo del certamen, que tuvo un arranque demasiado complicado.