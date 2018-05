"Pechito", de la pole a largar de boxes en Spa

Un comienzo difícil tendrá el Toyota TS050 número 7 que tripulan el argentino José María López, el británico Mike Conway y el japonés Kamui Kobayashi, el cual había sido el más rápido de la clasificación de la primera fecha del WEC, en Spa-Francorchamps, pero deberá largar desde el último lugar.

Los comisarios deportivos recibieron el informe de los técnicos de la FIA, en donde notificaron que el auto no presentaba el medidor de flujo de combustible que sí tenía en la verificación previa, por lo que fue penalizado con el retiro de los tiempos y deberá partir desde la calle de boxes.

Esto obligará al auto del Toyota Gazoo Racing a esperar a que no solo pase el último auto de la grilla para poder salir y tomar parte de la competencia, sino que lo deberá hacer una vez que completen la primera vuelta.

A partir de allí, afrontará una encomiable labor de buscar remontar posiciones para intentar llegar a los puestos de vanguardia durante en las "6 Horas de Spa Francorchamps", que se disputarán en el espectacular circuito de Bélgica.

Por lo tanto, esta mañana a las 08:30 (horario de nuestro país) largará desde la mejor posición el Toyota TS050 número 8, que conducirán el español Fernando Alonso, el japonés Kazuki Nakajima y el suizo Sébastien Buemi.

Desde el segundo lugar iniciará la competencia el Rebellion R13 número 1, el mejor de los LMP1 privados, con el brasileño Bruno Senna, el suizo Neel Jani y el alemán Andrés Lotterer.

En tanto la pole de la LMP2 quedó en poder del Alpine A470 número 36 del equipo Signatech Alpine Matmut, al mando del brasileño André Negrão y los franceses Nicolas Lapierre y Pierre Thiriet.

El mejor ubicado en la parrilla de la LMGTE Pro será el del brasileño Tony Kanaan y los británicos Harry Tincknell y Andy Priaulx; mientras que en la LMGTE Am se quedaron con el mejor tiempo el alemán Christian Ried, el australiano Matt Campbell y el francés Julien Andlauer.