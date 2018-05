En el marco de una edición de ExpoCarreras, la Municipalidad local presentó el programa "Seguila! Finalizá la escuela", esta apuesta está dirigida a Jóvenes y adultos (a partir de 14 años) que no han finalizado la escuela primaria o que han cursado 5° o 6° año de la escuela secundaria, que adeudan materias para finalizar el ciclo lectivo.Este programa promueve la integración social de adultos y jóvenes con ciclos lectivos inconclusos, a través del acceso al derecho a la educación, también implementa instancias de acompañamiento a las trayectorias escolares de los destinatarios del programa, mediante la figura de tutores educativos.Además propicia el ingreso de jóvenes de la ciudad a los niveles educativos terciarios y universitarios, contribuyendo al fortalecimiento de grupos familiares de la ciudad, brindando oportunidades reales de inclusión socio - educativas."Presentamos este programa que se llama Seguila!, para que fundamentalmente terminen la escuela secundaria y puedan pensar también en sumarse a estas 56 posibilidades que hay de carreras en la ciudad", remarcó el intendente Luis Castellano en la presentación que se hizo en el Complejo Cultural del Viejo Mercado junto a un numeroso grupo de jóvenes y funcionarios municipales."Es necesario entender de que para el mundo del trabajo que viene, terminar la escuela secundaria, especializarse en un oficio, en un saber y fundamentalmente en aquellos trabajos que van a ser demandados en el futuro, es clave", agregó."Esto es la coordinación de un trabajo hecho entre la Secretaria de Educación y la Subsecretaria de Economía Social y Empleo, basado en esa evidencia de saber de qué hay todos los años entre 250 y 300 chicos que no terminan la escuela secundaria y que queremos que la terminen"."Como se hace con el programa Inclusión Educativa, a los chicos que terminan la escuela primaria y no ingresan a la secundaria, no esperamos a que vengan al municipio, los vamos a buscar, vamos a hablar con la familia, le presentamos al equipo, vemos cuales son las dificultades que tienen por las cuales no empiezan la secundaria, los sumamos con capacitación, los preparamos en las materias. Esto va a ser igual, van a sentir que el estado Municipal está al lado acompañándolos para que terminen la escuela secundaria", remarcó Castellano.