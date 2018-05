Muy grave el joven acuchillado a la salida de la escuela

En la víspera este diario tituló “Golpearon a alumno a la salida de la escuela” haciendo alusión a un gravísimo caso de violencia en las puertas de una escuela secundaria ubicada en la esquina de Newbery y Barcelona, frente a la plaza Normando Corti, en el barrio Villa Rosas.

Más allá de lo violento del suceso, se pudo confirmar lo que este Diario había adelantado un día antes: el joven atacado, identificado como Alexis P. de 18 años, recibió dos puntazos con un arma blanca en el tórax y en el abdomen, y la autora habría sido una joven despechada con quien Alexis había mantenido una relación tiempo atrás.



HERIDAS GRAVES

De acuerdo a lo recabado ayer por este Diario de fuentes cercanas al Hospital Jaime Ferré, el joven se encuentra internado en Terapia Intensiva, con graves heridas en el tórax (pulmón) pero felizmente evolucionando favorablemente.

Alexis P. ingresó al Hospital con dos heridas de arma blanca en la zona del tórax y del abdomen, se lo intervino quirúrgicamente, en una cirugía larga que finalizó a la medianoche del miércoles, y se lo pasó a Terapia Intensiva. El estado del paciente ayer era reservado pero con una evolución lentamente favorable.

Los puntazos le afectaron algunos vasos sanguíneos que hicieron que perdiera mucha sangre, pero su estado en la víspera era estable.



EXTRAOFICIAL

Al parecer -según fuentes extraoficiales- en el hecho estarían involucradas dos “banditas” del barrio Virgen del Rosario.

Se escuchó incluso que el viernes anterior hubo un primer incidente: cerca de la Escuela, le pidieron a Alexis P. que por su seguridad y para no correr riesgos, no concurra más al establecimiento a buscar a su hermana: una sugerencia o amenaza velada. Caben cualquiera de las dos lecturas.



EL HECHO

La inédita situación de violencia se registró el jueves cuando el joven de 18 años Alexis P., que asiste a la escuela secundaria de barrio Villa Rosas recibió una brutal golpiza con caños y palos una vez que abandonó la institución ubicada en la esquina de Newbery y Barcelona, frente a la plaza Normando Corti. Estos elementos quedaron luego abandonados en la vereda.

El estudiante, debió ser trasladado al Hospital "Dr. Jaime Ferré" a raíz de las heridas que le ocasionaron sus agresores -que no son alumnos del establecimiento-.

Tras la denuncia, intervino la Guardia Urbana y personal tanto de la Comisaría 1ª como de Policía Científica, en tanto que el herido habría identificado a sus agresores.

Hasta el propio Intendente, que se encontraba en las inmediaciones participando de una actividad oficial, se acercó al lugar para informarse sobre el hecho violento.