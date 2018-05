Crean calle recreativa en avenida Suipacha

A diferencia de las últimas sesiones del Concejo Municipal, la de ayer fue súper tranquila y expeditiva; también es cierto que el breve orden del día no ofrecía espacio para grandes discusiones...

Con la ausencia de Silvio Bonafede, fueron aprobados cinco proyectos. Uno de los más importantes fue un proyecto de minuta de comunicación presentado por los concejales del Partido Frente Justicialista para organizar calle recreativa en Av. Suipacha entre Falucho y Vélez Sarsfield los días domingos y festivos.

Al respecto, Evangelina Garrappa expresó: "es una propuesta que le hicimos al DEM de apoyar espacios recreativos para el espacio familiar; es una idea que tomamos de otras ciudades de la provincia de Santa Fe y del mundo. El objetivo es organizar Suipacha que cuenta con canteros, parques y juegos para niños, no tiene areneros, se cortará el tránsito los domingos de una mano, propiciar para los más jóvenes el uso de la calle con bicicletas, rollers, patines, actividades culturales y recreativas; como hecho simbólico para que los autos pasen a un segundo plano. Generar la cultura de otras formas de movilidad, fortalecer y disfrutar prácticas de ciclismo, sin entorpecer la dinámica".

Jorge Muriel agregó que "sucede en otros lugares y esperemos se la mantenga en el tiempo; avenida Italia también tiene la feria de artesanos y es un polo de atracción para la familia".

Otros dos proyectos aprobados fueron sobre la CAEPAM (Comisión de Apoyo Económico Para Agentes Municipales). Lisandro Mársico del Frente Progresista Cívico y Social presentó un proyecto para conocer los motivos del aumento a los afiliados, los parámetros en la obra social y alta complejidad.

"Un afiliado se acercó con esta inquietud, nos llamó la atención el seguro que pagan los empleados municipales, los que tienen cargos políticos y los del Gabinete, pasando en un año de 67,20 a 175,10 pesos, un 160% de aumento, que no es la inflación, por qué este aumento excesivo; en alta complejidad de noviembre de 2017 a marzo 2018 aumentó el 180%; en cambio un 26% en los servicios sociales por enfermedad. Qué expliquen el parámetro y en qué se fundamenta. Mientras tanto esperamos el informe sobre la compra de una casa, por qué se pidió un préstamo, por qué se tomó dinero si hay superávit. Pasa el tiempo y el pedido se transforma en letra muerta...".

El restante -expuesto por Muriel- es sobre la designación del directorio del CAEPAM: vocales titulares Silvana Ramos, Eduardo Herrero, Gimena Patochi, María Isabel Pettinatti, Emiliano Castelli; vocales suplentes Daniel Fruttero, Ana María Farías; síndicos titular Marcela Alejandra Bassano y suplente Darío Cocco.

El bloque Cambiemos presentó el proyecto para intimar a la propietaria en calle A. Storni 669 (barrio Mosconi) para que haga mejoras en la vereda. La única oradora fue Marta Pascual: "el pedido lo recibió el presidente del cuerpo, la vereda está intransitable, también hay otras veredas para reparar, a pesar de una ordenanza vigente. Parafraseando a Emilio Grande padre, 'seguiremos teniendo una ciudad tan linda con veredas tan feas'".

Finalmente, modificaron los artículos 1° y 4° de la ordenanza N° 4940 sobre los productos de limpieza. Garrappa dijo que "fue recientemente aprobada. La ANMAT especifica que los rótulos tengan la composición de los productos cuando son fraccionados. Ahora se establece una multa de 30 a 100 UM por esta infracción, porque era excesiva y confiscatoria de 260 mil a 5.200.000 pesos, para así equipararlo a la UM de 2017 a otras faltas como ventas de alcohol o pegamentos a menores, siendo una sanción razonable, hasta la clausura definitiva".