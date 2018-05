En Atlético, la ilusión intacta

se prepara para visitar el domingo, 15:35 hs, a Brown de Adrogué en uno de los juegos de cuartos de final del Reducido de la B Nacional en busca del segundo ascenso (el directo se definirá hoy, ver aparte)., señalóen alusión al bajón futbolístico que pudo superar la “Crema” tras ganarle a Dálmine y apuntando a lo que se viene. En relación a la ventaja deportiva, el delantero remarcó: “Eso que el empate les favorezca no significa nada, por ahí les puede jugar en contra, vamos a ir con toda la fe en busca de un triunfo”.Sobre la importancia misma de la victoria conseguida, luego de ocho sin poder sumar de a tres, y la confirmación por mérito propio de su lugar en el octogonal, Albertengo declaró: “Necesitábamos este triunfo, sirve para lo emocional, no se nos venía dando y ahora entramos al Reducido con otra cabeza”.En relación al sistema de juego que pretende Bottaniz, el delantero (uno de los goleadores con 6 conquistas) opinó: “Nos sentimos bien. Es nuevo, hay que trabajarlo, en mi posición jugué diferente. Estamos aprendiendo, mejorando en la marcha, trabajamos en la semana para intensificarlo y creemos que podemos sacar otro resultado positivo en Adrogué”. Sobre la importancia de jugar con enganche, agregó: “Te da más juego. Es un hombre que no lo tenés para recuperar pero nos dio bastante juego, por momentos tuvimos la pelota y tenemos que seguir dándole la pelota para que cree juego”.Atlético se jugaba mucho ante Dálmine y es por eso que Albertengo reconoce que “entramos a la cancha con la idea de ganar y no depender de nadie” y que “teníamos que meternos en el reducido, veníamos mal. No podíamos ganar y esto nos saca un poco la mufa y ahora a pensar en lo que viene”.Y si de cortar rachas se habla, el propio Mauro volvió a marcar luego de unas cuantas presentaciones. “Hacía bastantes partidos que no podía marcar, al equipo le estaba costando anotar, si bien el partido pasado marcamos, más acá de local. Por suerte entró y nos va a servir. La cabeza no es mi fuerte pero trato de ir con convicción, esa me cayó justo ahí, venía con dos pasos de carrera, le pude ganar al defensor y por suerte entró”.Por último, Albertengo hizo referencia a la pareja de ataque que hace con Maximiliano Casa. En Junín funcionó de buena manera para las contras, letales, y en Alberdi también inquietaron a la defensa rival. “Estoy haciendo otro trabajo del que hacía antes, ya que antes trataba de tirar diagonales en profundidad, ahora me tengo que rozar un poco más con los defensores. A Maxi lo conozco bien, se lo que nos puede dar así que voy a tratar de hacer lo mejor para complementarme bien”.El cuerpo técnico encabezado por Víctor Bottaniz aún no dio pista alguna del once inicial que presentará pasado mañana y el DT cuenta con dos buenas noticias. Ya se encuentran con el alta médica y entrenando a la par de sus compañeros Lucas Pittinari y Enzo Copetti. Todavía siguen trabajando de manera diferenciada los mediocampistas Mauro Marconato y Facundo Soloa.La “Crema” estará llevando a cabo en la mañana de hoy el ensayo formal de fútbol en donde el DT probará su idea de cara a este trascendental choque. Hay que recordar que Atlético irá con la obligación de ganar para avanzar a la próxima instancia.De no mediar inconvenientes Bottaniz repetiría la formación que viene de ganarle a Villa Dálmine por 2 a 0 con: Ramiro Macagno; Wilfredo Olivera, Oscar Carniello y Franco Lazzaroni; Lucas Blondel, Emiliano Romero, Lautaro Navas y Angelo Martino; Alexis Nicolás Castro; Mauro Albertengo y Maximiliano Casa.