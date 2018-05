Se presentó la tercera edición

El gobernador Miguel Lifschitz participó este jueves de la presentación de la tercera edición de la Copa Santa Fe de Fútbol edición 2018, que es organizada por la Federación Santafesina de Fútbol y auspiciada por el gobierno de la provincia. "La Copa Santa Fe es un homenaje a las grandes figuras que tuvo el fútbol de la provincia, ya que en todas las selecciones nacionales hubo uno o muchos santafesinos destacados y esto tiene que ver con el trabajo de los clubes pequeños del interior, que van formando a los jóvenes y también con el trabajo de los clubes de primera división que les permiten tener una vidriera para mostrarse al fútbol nacional e internacional”, indicó Lifschitz. “La idea de la copa es igualar, darle la misma oportunidad a todos los clubes. Estoy satisfecho como creció la copa y como se trasladó a otros deportes, como el básquet y el hockey y, desde este año, el vóley. Eso demuestra que lo que se puede en el fútbol se puede trasladar a otros deportes”, resaltó.Por su parte, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, felicitó a los clubes que van a participar del certamen y mencionó que “esta copa da la posibilidad de tener igualdad entre los clubes más grandes y los más chicos”. En ese sentido, añadió que “en los clubes más chicos se encuentra el verdadero trabajo social, de contención”, es por eso que “tenemos que darle la posibilidad a los jóvenes que puedan encontrar en el deporte una formación de vida y llevarlos por un camino diferente, el del deporte y la cultura”.En esta tercera edición participarán 61 equipos: 38 de ellos pertenecientes a las ligas de la Federación Santafesina de Fútbol; 3 clasificados en la Copa Federación; 11 participantes activos del Torneo Federal B; 2 participantes activos del Torneo Federal A; uno de la Primera D de AFA; uno de la Primera C de AFA; uno de la B Nacional; y 4 de primera división de la AFA. Se disputarán en total 110 partidos que se llevarán a cabo en distintas etapas: la primera etapa será entre el 5 y 12 de mayo; la segunda etapa el 26 de mayo y 3 de junio; la tercera etapa el 17 y 24 de junio; octavos de final el 7 de julio; cuartos de final el 14 y 21 de julio; la semifinal el 28 de julio y 4 de agosto; y la final: fecha FIFA.De la actividad, realizada en el salón Blanco de Casa de Gobierno en la ciudad Santa Fe, participaron los campeones del mundo 1986 Nery Pumpido, Ricardo Giusti y Jorge Burruchaga; a quienes junto a las autoridades de AFA y la Federación Santafesina de Fútbol, el gobernador recibió previamente en su despacho. También estuvieron presentes los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Desarrollo Social, Jorge Alvarez; el secretario de Desarrollo Deportivo, Pablo Catán; el subsecretario de Deportes y Fortalecimiento Institucional, Carlos Iparraguirre; y los presidentes de los clubes Atlético Rafaela, Colón, Newell's Old Boys, Rosario Central y Unión, entre otros, junto a los directivos y representantes de todos los clubes que participarán de esta nueva edición.En cuanto a los elencos de nuestra ciudad, quedó determinado ayer que el debut de Ben Hur será en la Segunda Etapa (26/5 y 3/6) enfrentando al ganador de Liga San Martín (Atl. Sastre vs Nuevo Piamonte). El vencedor enfrentará al ganador de 9 de Julio vs. representante de Liga Rafaelina (Ferro vs. Peñarol). El ganador de esta instancia clasificará a octavos de final enfrentando a Atlético Rafaela.