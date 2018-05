Las tarifas centro de la sesión ordinaria

El cuerpo legislativo local llevó a cabo ayer por la mañana su habitual sesión ordinaria, encuentro, que a la luz de los sucesos acontecidos en la sesión anterior, contó con la participación de integrantes de la Asamblea Sunchales, ya sin la presencia de la ciudadana exaltada de aquella oportunidad, y en virtud del tema que movilizó a los vecinos: el aumento de las tarifas de servicios, ese fue el aspecto que se incluyó en varios de los proyectos.Como es habitual todo comenzó con el izamiento del pabellón nacional, tarea que llevó a cabo la concejal Andrea Ochat, tras la aprobación del acta de la sesión anterior, el presidente del cuerpo, Fernando Cattáneo dio a conocer el habitual informe de la actividad cumplida por los ediles en la semana, detalle que fue ampliado con aportes efectuados por varios ediles, señalando la asistencia a diversas actividades.Tuvo ingreso a continuación una nota oficial del Departamento Ejecutivo Municipal remitiendo un informe relativo al Complejo Ambiental Sunchales, el titular del Cuerpo, Fernando Cattáneo hizo la moción para que se agregue al Expediente Nº 89, aprobada por sus pares.Fue aprobado el despacho de comisión sobre un proyecto de Ordenanza del Ejecutivo por el que se autoriza al Grupo Sancor Seguros a hacer uso y ocupación de la vía pública con obras de infraestructura subterránea. El documento fue fundamentado por Carlos Gómez.La misma suerte corrió un proyecto de Ordenanza de María José Ferrero, mediante el cual autoriza al DEM a delimitar la zona de estacionamiento exclusivo para vehículos que trasladan personas con discapacidad frente a la oficina de ANSeS . La fundamentación fue realizada por la autora del proyecto, quien remarcó que este surgió a requerimiento de los vecinos.Mereció la aprobación del cuerpo en pleno una Resolución elaborada por la concejal María José Ferrero, mediante la cual se adhiere a la Resolución Nº 2306/2018 del Concejo Municipal de Rafaela.La fundamentación fue efectuada por Fernando Cattáneo quien rescató el trabajo en comisión del que surgió una postura en común.Además enfatizó que "valoro el compromiso asumido por ciudadanos sunchalenses pasando de la queja a una propuesta ", esa propuesta es la base para la Resolución.Recordó que la problemática fue abordada por el Cuerpo, cuatro semanas atrás -a través de un proyecto de Declaración de Cattáneo adhiriendo a un pedido de informes del senador Alcides Calvo. También hizo alusión al proyecto para formar una comisión de análisis con el DEM y Concejo, al respecto señaló que "no hubo respuesta referida a esos dos temas", pero anunció que en los últimos minutos -antes de iniciar el encuentro- llegó una respuesta del DEM que deberemos analizar.Por otra parte señaló que "las acciones que puedan llevarse adelante no deben concluir con una resolución o declaración, debemos conformar una mesa de trabajo en conjunto.En relación a la problemática señaló que existe la posibilidad de encarar una acción cautelar que tiene limitaciones porque Santa Fe no adhirió a la Ley de Defensa del Consumidor, pero podría hacerse a través de otras instituciones o del Defensor del Pueblo.Seguidamente dio lectura al articulado que quedó redactado del siguiente modo:“Artículo 1º.- Instruir al Departamento Ejecutivo a que utilice todos los mecanismos legales a su alcance para asegurar el acceso a los servicios energéticos esenciales a todos los habitantes del Municipio.Artículo 2º.- Garantizar la protección tarifaria a los electrodependientes, establecido por Ley Nacional Nº 27.351. Artículo 3º.- Solicitar al Ejecutivo Provincial y Nacional la suspensión de los aumentos vigentes, y por el lapso de 12 meses no autorizar nuevos aumentos.Artículo 4º.- Solicítase a la EPE la suspensión por el término de 12 meses de los cortes de suministros domiciliarios a los sectores más vulnerables de la población en términos sociales y productivos los que serán determinados por las áreas correspondientes del Ejecutivo Municipal.Artículo 5º.- Solicitar a los Poderes Ejecutivo Provincial y Nacional eliminar gravámenes impositivos sobre las tarifas energéticas, que incrementen y distorsionen el costo del servicio.Antes de la votación pidió la palabra Leandro Lamberti destacó que se hizo como herramienta formal para atender el pedido de Asamblea Sunchales, se refirió a la minuta Nº 754 -para conformar una mesa de trabajo conjunta-, señalando que no queda claro quien es el responsable de constituir la mesa de trabajo.Por su parte Andrea Ochat señaló que ratifica el despacho, porque es un acuerdo, pero aprovechó para recordar detalles del origen de los aumentos de tarifas, al disponerse la quita de subsidios en forma abrupta.Por su parte Lamberti volvió a pedir la palabra, y tras analizar nuevamente el texto de la minuta remarcó que es una norma legislativa emitida por el Cuerpo y es él quien debe conformar la mesa de trabajo.Fue girado a comisión un Proyecto de Ordenanza cuya autoría corresponde a Oscar Abel Trinchieri quien leyó los fundamentos que señalan:Que la energía eléctrica es un servicio de primera necesidad;Que en los últimos meses ha sido absolutamente exorbitante el incremento que han tenido las tarifas de energía eléctrica que estableció la E.P.E.;Que esta Municipalidad no tiene injerencia en la formación del precio del kwh;Que el 21 de enero de 1987 el Concejo Municipal de la ciudad de Sunchales dictó la Ordenanza N° 120/87 (544/87), autorizando al Intendente Municipal a suscribir un convenio con la Dirección Provincial de la Energía, en el cual se facultó a la referida repartición provincial al cobro del Servicio de Alumbrado Público directamente a los usuarios;Que las circunstancias y el contexto en materia energética ha cambiado notoriamente desde hace 31 años hasta nuestros días, lo cual amerita revisar la situación;Que es imprescindible tomar conocimiento de lo que percibe la EPE en concepto de C.A.P. (Cuota Alumbrado Público) a los sunchalenses y cuantos kwh consumimos por tal concepto.Artículo 1º.- Suspéndase por un plazo de seis meses la vigencia de la Ordenanza Nº 544/1987.-Finalmente también fue girado a comisión un Proyecto de Resolución elaborado por Andrea Ochat con la adhesión de Carlos Gómez y Leandro Lamberti.La autora no lo fundamentó porque la temática fue abundantemente fundamentada a lo largo de toda la sesión, leyó el articulado que ofrecemos seguidamente:Artículo 1º.- Poner de manifiesto ante el Gobierno Nacional nuestra enorme preocupación por la intransigencia en buscar salidas consensuadas con el resto de las fuerzas políticas que componen el congreso nacional, tendientes a morigerar el impacto del aumento de tarifas.Artículo 2º.- Solicitar a las dos cámaras del Congreso de la Nación, al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial, y a los Diputados y Senadores Nacionales que representan a nuestra provincia en dichos ámbitos, se elimine el 21% correspondiente al Impuesto al Valor Agregado en todos los servicios públicos gravados por el mismo, sin que esto signifique una contracción en la masa coparticipable correspondiente a las Provincias. Artículo 3º.- Acompañar al Poder Ejecutivo Provincial en el pedido realizado de que no haya más aumentos en los costos de la energía mayorista en lo que resta de 2018.Artículo 4º.- Solicitar a los ejecutivos nacional y provincial tomar las medidas pertinentes para transparentar los costos de la energía, en particular, en el ámbito provincial, lo referido a la inmediata constitución de la Comisión técnica encargada del análisis de la estructura de costos de la EPE.Artículo 5º.- Instar al Ejecutivo provincial para que las medidas dispuestas, tales como el financiamiento, créditos y planes de pago, medida que también alcanzará a los sectores comerciales, industriales y turísticos, con el objetivo de sostener la competitividad del mercado en el contexto inflacionario actual, reducción de las tasas de recargos por mora y para la financiación de convenios de pago, que se establecerán según el tipo de usuario (PyMes, comercios pequeños, industrias grandes, etc.) y nuevas tasas de actualización y financiación, sean puestas en marcha a la brevedad y ampliamente difundidasArtículo 6º.- Requerir al Departamento Ejecutivo Municipal, difunda a la ciudadanía, a través de medios de comunicación local, las medidas implementadas por el Gobierno Provincial tendientes a atenuar el impacto del aumento de tarifas y lograr mayores niveles de eficiencia energética, como así también lo solicitado en la presente Resolución, y el Programa “Buena Energía” para un consumo responsable, el cual tiene como objetivo principal brindar asesoramiento respecto al consumo de energía eléctrica para aquellos vecinos afectados por los aumentos de sus facturas, el cual se adjunta.Artículo 7º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, al Poder Ejecutivo Provincial, al Poder Legislativo Provincial, y a los Diputados y Senadores Nacionales de la provincia.